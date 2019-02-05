Son dakika... Burkina Faso'da 146 terörist öldürüldü
Afrika ülkesi Burkina Faso'da güvenlik güçlerinin Mali sınırı yakınlarında düzenlediği operasyonlar sonucu 146 terörist etkisiz hale getirildi.
Burkina Faso Ordusu'nun Mali sınırında gerçekleştirdiği operasyonlarda 146 terörist etkisiz hale getirildi. Ülkenin Kain bölgesinde gerçekleştirilen operasyona hava kuvvetleri de destek verdi.
Operasyon, geçtiğimiz pazartesi günü ülkede gerçekleştirilen ve 14 kişinin ölümüne sebep olan saldırının arkasından yapıldı.
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