Son dakika... Brüksel'de silahlı saldırı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişi kalaşnikof tüfeği ile bir restoranda kurşun yağdırdı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de kimliği tespit edilemeyen bir kişinin, Avenue Louise Caddesi'nde yer alan La Parisienne restoranında ateş açtığı ve olay yerini hızla terk ettiği rapor edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle