Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Son dakika! Brüksel'de saldırı paniği

    Son dakika! Brüksel'de saldırı paniği

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:

    AP haber ajansı, Brüksel'de bir silahlı saldırganın polis tarafından bir binada sıkıştırıldığını duyurdu. Bölgede büyük bir polis operasyonunun devam ettiği ifade edildi. Yerel basın silahlı kişinin elinde rehineler bulunduğunu iddia etti.

    Yerel basının aktardığına göre, binanın çevresine keskin nişancılar konuşlandırıldı ve mahallede yaşayanların evlerinden çıkmaması istendi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Son dakika Brükselde saldırı paniği

    Etiketler: son dakika , haberler , son haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri