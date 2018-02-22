Son dakika! Brüksel'de saldırı paniği

AP haber ajansı, Brüksel'de bir silahlı saldırganın polis tarafından bir binada sıkıştırıldığını duyurdu. Bölgede büyük bir polis operasyonunun devam ettiği ifade edildi. Yerel basın silahlı kişinin elinde rehineler bulunduğunu iddia etti.

Yerel basının aktardığına göre, binanın çevresine keskin nişancılar konuşlandırıldı ve mahallede yaşayanların evlerinden çıkmaması istendi. Ayrıntılar geliyor...

