Son dakika! Brüksel'de kritik görüşme... İşte ilk bilgiler
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı’nda bir araya geldiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
Görüşmede Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Akar tarafından muhatabına Münbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin görüşleri bir kez daha aktarıldı." ifadeleri yer aldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargâhı’nda bir araya geldi.https://t.co/Y2uHB1mG39#MSB #HulusiAkar #NATO pic.twitter.com/OX7lP8BX6w— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 Haziran 2019
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