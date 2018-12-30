Son dakika.. Brezilya'dan Kudüs çıkışı
İsrailli bir yetkili, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Brezilya'yı ziyaret eden İsrail heyetine, ülkesinin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının bir ihtimal konusu değil zaman meselesi olduğunu belirttiğini söyledi.
İsrailli bir yetkili, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Brezilya'yı ziyaret eden İsrail heyetine, ülkesinin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının bir ihtimal konusu değil zaman meselesi olduğunu belirttiğini söyledi.
Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro, göreve geldikten sonra Brezilya büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini vermişti.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de "Brezilya'nın Devlet Başkanlığı görevine seçilen Jair Bolsonaro'nun, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma planından vazgeçmesi konusunda" bazı çalışmalarda bulunduklarını söylemişti.
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