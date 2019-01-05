Son dakika! Brezilya'da şiddetli deprem
Brezilya'nın batısında Peru sınırı yakınlarında 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından AFAD "Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" mesajını paylaştı.
Brezilya'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Peru sınırı yakınlarında meydana geldiği belirtilirken Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) gelişmelerin izlendiğini duyurdu. AFAD açıklamasında "Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
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