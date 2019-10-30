Son dakika... Brezilya'da polis baskını kanlı bitti: 17 ölü
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da polis baskını sırasında çıkan çatışma sebebiyle 17 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Manaus kentinde polis, uyuşturucu kaçakçılarına baskın düzenledi. Polis baskını sebebiyle çıkan çatışmada 17 kişi yaşamını yitirdi.
Manaus Bölge Güvenlik Sekreterinden yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçısı olduğu tespit edilen 17 kişinin çıkan çatışmada kurşunların hedefi olduğu bildirildi.
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