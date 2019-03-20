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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.03.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Brexit'te kritik gelişme: Başbakan May erteleme talep etti

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Son dakika... Brexit'te kritik gelişme: Başbakan May erteleme talep etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istediğini açıkladı.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda haftalık “Başbakan'a Sorular” oturumunda konuşan May, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup yollayarak Brexit müzakerelerinin 30 Haziran'a kadar uzatılmasını istediğini bildirdi.

May, yaptığı açıklamada, “Başbakan olarak Brexit'in 30 Haziran'dan daha öteye ertelemeye hazır değilim.” ifadesini kullandı.

Başbakan May, Brexit anlaşmasını parlamentoya bir kez daha sunma niyetini de yineledi.

İngiltere, normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den ayrılması gerekiyordu.

May erteleme için seçtiği 30 Haziran tarihi ile mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmamayı ve bunun Brexit sürecini aksatmamasını gözetiyor. Avrupa Parlamentosunda seçilen milletvekillerinin temmuz ayında parlamentoya gitmeleri gerekiyor.

Başbakan May hükümetinin, AB ile vardığı Brexit anlaşması, 15 Ocak ve 12 Mart'ta Avam Kamarası'nda yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.
May anlaşmayı bu hafta 3. kez parlamentoya sunmayı planlıyordu ancak Avam Kamarası Başkanı John Bercow aynı anlaşmanın aynı parlamento döneminde yeniden oylanmasının teamüllere aykırı olacağını ve buna izin vermeyeceğini açıklamıştı.

May'in uzatma talebinin yarın toplanacak AB liderler zirvesinde ele alınması bekleniyor.

 

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