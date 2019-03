Son dakika... Brexit'te kritik gelişme: Başbakan May erteleme talep etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istediğini açıkladı.



İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda haftalık “Başbakan'a Sorular” oturumunda konuşan May, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup yollayarak Brexit müzakerelerinin 30 Haziran'a kadar uzatılmasını istediğini bildirdi.



May, yaptığı açıklamada, “Başbakan olarak Brexit'in 30 Haziran'dan daha öteye ertelemeye hazır değilim.” ifadesini kullandı.



Başbakan May, Brexit anlaşmasını parlamentoya bir kez daha sunma niyetini de yineledi.



İngiltere, normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den ayrılması gerekiyordu.



May erteleme için seçtiği 30 Haziran tarihi ile mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmamayı ve bunun Brexit sürecini aksatmamasını gözetiyor. Avrupa Parlamentosunda seçilen milletvekillerinin temmuz ayında parlamentoya gitmeleri gerekiyor.



Başbakan May hükümetinin, AB ile vardığı Brexit anlaşması, 15 Ocak ve 12 Mart'ta Avam Kamarası'nda yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

May anlaşmayı bu hafta 3. kez parlamentoya sunmayı planlıyordu ancak Avam Kamarası Başkanı John Bercow aynı anlaşmanın aynı parlamento döneminde yeniden oylanmasının teamüllere aykırı olacağını ve buna izin vermeyeceğini açıklamıştı.



May'in uzatma talebinin yarın toplanacak AB liderler zirvesinde ele alınması bekleniyor.

