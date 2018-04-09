Son dakika! BMGK toplandı: Yüksek tansiyon!

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

SORUŞTURMA ÇAĞRISI

De Mistura, Cenevre'den video konferansla katıldığı toplantıda, Duma'daki “şüpheli” kimyasal silah saldırısında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı yönünde haberler aldıklarını ancak BM'nin bu saldırıları ve sorumlularını belirleyemediğini söyledi.

De Mistura, Duma'daki “iğrenç” saldırı için “kapsamlı ve bağımsız” bir soruşturma çağrısı yaptı.

AFRİN'E DE PARANTEZ

Afrin'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan de Mistura, “Türk hükümeti, Afrin harekatının ardından, PYD/YPG güçleri Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelerden çıkarılmazsa daha fazla operasyon yürüteceklerini belirtti. Bu bölgelerdeki askeri operasyonlar uluslararası gerginlik potansiyeline sahip ve bu nedenle tüm taraflara gerginliği azaltma ve itidal çağrısı yapıyoruz.” dedi.

De Mistura, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin ise “Bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden ilk kez sadece bölgesel, ulusal ya da Suriye'nin güvenliği değil uluslararası güvenlikten endişe duyduğum bir noktaya ulaştım.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD: KARŞILIK VERİLECEK

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yaptığı konuşmada Doğu Guta’daki Duma kasabasındaki kimyasal saldırı ile ilgili Rusya'ya ağır eleştiriler yöneltti.

Suriye’deki Rus yetkililer muhaliflere aç kal ve teslim ol kampanyası yaptıklarını ve Esat rejiminin Ruslar tarafından verilen silahlarla ayakta kalmaya çalıştığını belirterek, 75 kişinin yaşamını yitirdiği kimyasal saldırı için toplanan BMGK’da Rusya’yı hedef alarak; 'Bu saldırıyı kimler yapabilir? sadece canavarlar yapabilir, sorumluların vicdanı yok, ölen çocukların fotoğraflarını burada gösterebilirdim, ama

Bu saldırının sorumlu olan canavarın vicdanı da yok. ‘ diye konuştu.

Suriye’de Kimyasal saldırının gerçekleşmediğini ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün müfettişlerini hemen yarın uçağa atlayıp, Şam'a gelmeye ve kimyasal silah saldırısının olduğu iddia edilen Duma'yı ziyaret etmeye çağıran Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia’dan sonra söz alan Haley, daha da ileri giderek şu ifadeleri kullandı:

HESAP SORULACAK

"Bu tip insanların utandıracak ne gibi bir şey olabilir ki Güvenlik Konseyi geçtiğimiz yıl bu fotoğrafları gördüğü halde bir şey yapamadı. Rusların engelliyle karşıladı. Biz burada bu kimyasal saldırıyı kınıyoruz, ama Rusya vetosu sayesinde BMGK olarak bir şey yapamıyoruz. Ancak BMGK kararı ne olursa olsun, karşılık vereceğiz. Rusya’nın engelleme politikasına rağmen, ABD, Suriye halkının üzerine kimyasal silah atanlardan hesap soracak."

Rusya’nın veto hakkını defalarca kullanarak BMGK’daki mekanizmayı öldürüp, Suriye halkının korunmasını engellediğini ileri süren Haley; ‘Endenozya’dan köyünden İngiltere’ye ve Suriye’de herkes kimyasal saldırılar yapılıyor. Bu konsey hiç bir şey yapamıyor.’ diye de ekledi.

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