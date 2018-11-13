Son dakika... BMGK acil toplantıya çağırıldı
Kuveyt ve Bolivya, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) acil toplantı talebinde bulundu.
Kuveyt ve Bolivya temsilcileri, Gazze'deki olayları görüşmek üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Gazze’de son 48 saat içinde İsrail güçlerinin saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.
Öte yandan, Gazze’de Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı açıklandı.
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