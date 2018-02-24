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    Son dakika: BM'den Suriye'de ateşkes kararı

    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA)
    24.02.2018 - 22:23 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı aldı. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların “güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir” bir şekilde ulaştırılabilmesi ve “durumu ağır hasta ve yaralıların” tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan “gecikmeden” çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi. 

    İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'de oylamaya sunuldu. 

    BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı. 

    Kararda, Suriye genelinde insani yardımların “güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir” bir şekilde ulaştırılabilmesi ve “durumu ağır hasta ve yaralıların” tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan “gecikmeden” çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi. 

    Kararda ayrıca özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun “alarm verdiği” Doğu Guta'da da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'da kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunuldu.

     

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    Etiketler: Birleşmiş Milletler , ateşkes , Suriye
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