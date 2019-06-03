Son dakika | BM'den Sudan'a kınama ve çağrı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika | BM'den Sudan'a kınama ve çağrı!
GeriDünya Son dakika | BM'den Sudan'a kınama ve çağrı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
03.06.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Son dakika | BM'den Sudan'a kınama ve çağrı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | BM'den Sudan'a kınama ve çağrı!

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak, taraflara itidal çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri, güvenlik güçlerinin, birçok insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan sivillere karşı aşırı güç kullanımına dair haberleri ve bu ülkedeki şiddeti güçlü bir şekilde kınamaktadır. Genel Sekreter, oturma eylemi yapan protestocuları dağıtmak için güç kullanılmasını kınıyor ve güvenlik güçlerinin sağlık merkezlerinin içinde ateş açtığına dair haberlerini endişeyle karşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri Geçiş Konseyi'nin, Sudan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetinden sorumlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, tüm tarafları son derece itidalli davranmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

"SORUMLULARDAN HESAP SORULMALI"

Guterres'in demokrasi nöbeti tutulan alanlarda ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelere gerekli sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasının engellenmemesi çağrısı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Genel Sekreter, Sudanlı yetkilileri ölümlerle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatmaya ve sorumlulardan hesap sormaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sudan'da geçiş döneminde barışçıl diyaloğun ve müzakerelerin devam etmesi gerektiği vurgulanarak, "BM, Sudan'daki süreci desteklemek için Afrika Birliği ile çalışmayı taahhüt ediyor ve kalıcı bir barışın kurulması için Sudanlı paydaşları desteklemeye hazır." mesajı verildi.

GENEL KURUL BAŞKANI DA ENDİŞELİ

Öte yandan, BM Genel Kurulu Sözcüsü Monica Grayley de yaptığı günlük basın toplantısında, 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces'in
de Sudan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Grayley, "Garces, Sudan'daki tüm taraflara gerginliğin tırmanmasından kaçınma ve yapıcı bir diyalog arama çağrısı yapıyor." dedi.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu müdahalenin ardından, Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Trump'tan Londra Belediye Başkanı hakkında flaş açıklamalar
Kremlin'den ABD'ye İdlib mesajı
İngiltere'de cami cemaatine çekiçli saldırı
Kuzey Kore’li yetkili Kim Jong-un'la konserde görüldü