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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.06.2018 - 00:42, Son Güncelleme:

Son dakika: BM'den Filistin halkı için karar

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Son dakika: BM'den Filistin halkı için karar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısı kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunurken aldığı haber sonrasında kararı, "ABD yine hüsrana uğradı" sözleriyle yorumladı.

Türkiye'nin yoğun girişimlerinin ardından Cezayir'in de desteğiyle Filistin tasarısını görüşmek üzere BM Genel Kurulu, özel oturumda toplandı.
BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda, ABD tarafından BM Güvenlik Konseyinde veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşüldü ve oylamaya sunuldu.

Tasarı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edildi. Tasarıya 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı.

Kararda, "BM Genel Sekreterinden, mevcut durumu inceleyip en kısa zamanda, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde İsrail işgali altındaki Filistin'de sivillerin korunması, güvenliği ve refahı için yapılması gerekenlerin yanı sıra uluslararası koruma mekanizmalarıyla ilgili önerilerinin de bulunduğu yazılı rapor sunması" talep ediliyor.

HAMAS'IN KINANMASI İSTEĞİ TEDDEDİLDİ
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifini de gerekli oy sayısına ulaşamadığı için reddetti.

Filistin halkı için koruma talep eden karara karşı çıkan ABD, bu metinde değişiklik yapılması için BM Genel Kuruluna oylama talebinde bulundu.
Türkiye ve Cezayir'in başını çektiği İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği üyesi ülkeler ABD'nin teklifinin Genel Kurula son dakikada getirilmesi ve kararın görüşülememesi üzerine bu oylamanın yapılmaması talebinde bulundu ancak bu talep kabul görmedi. ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifi BM Genel Kurulunda gerekli desteği alamadığı için kabul edilmedi.

Buna karşın ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama sonucuna karşı çıktı ve kararın kabul edildiğini savundu. Haley, BM Genel Kurulunda kararlara yapılan değişiklik teklifleri oylandığında salt çoğunlukla kararın kabul edilebileceğini öne sürdü. Bunun üzerine oturuma ara verildi.

Oturumun tekrar başlamasının ardından ABD'nin itirazı için de bir oylama yapıldı ve ABD'nin kararda yapılmasını istediği değişikliğin kabul edilmediği açıklandı.

ABD'nin Filistin kararına eklenmesini istediği bölümde Hamas'ın Gazze'ye yönelik roket saldırılarının ve sınır boyunca sivillerin hayatını riske atan şiddet olaylarının kınanması ile Hamas'ın tüm şiddet eylemlerine ve provokasyonlara son vermesi talep ediliyordu.

ERDOĞAN: ABD YİNE HÜSRANA UĞRADI
Canlı yayında açıklamalarda bulunurken gelen son dakika bilgisi üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısının kabul edilmesini değerlendiren Erdoğan, "Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 oyla kabul edildi. 8 ret, 45 çekimser. Amerika yine hüsrana uğradı." dedi.

KALIN: BÜYÜK BİR BAŞARI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin kararına ilişkin, "Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Filistinli sivillerin korunmasına ilişkin ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği tasarının, BM Genel Kurulu'nda 120 "evet" oyuyla kabul edildiğini belirten Kalın, "Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır. Türkiye, haklı davasında Filistin'in yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Dışişleri Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin halkı için koruma talep eden kararın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı vurgulanarak, "Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri, Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Halkına Korunma Sağlanmasına ilişkin kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bu kararla yaşama hakkı başta olmak üzere en temel haklarına yönelik ağır ihlaller karşısında Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını, haksızlığa karşı sessiz kalınmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesi yer aldı.

Haklı ile haksızın kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığı ve uluslararası toplumun vicdanını sızlatan böyle bir konuda bir kısım BM üyesinin kararı desteklemeyerek evrensel adaletin gereğini yerine getirmekten imtina etmesinin son derece düşündürücü olduğu vurgulanan açıklamada, "Barışçı protesto gösterisinde bulunan Filistinli sivillere yönelik katliamın faillerinin hesap vermelerinin sağlanması ve ileride benzer olayların tekerrürünün önlenmesi amacıyla caydırıcılık tesis edilmesi için BM Genel Sekreteri'nin ivedilikle kararın gereğini yerine getirmesini ve bu çerçevede uygulanabilir öneriler geliştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin bu konuda gelecek dönemde de atılacak adımların takipçisi olmaya, Filistin halkının yanında durmaya devam edeceği vurgulandı.




 

 

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