Son dakika... BM Özel Raportörü Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinleyecek
Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü.
Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Görüşmenin ardından Yasin Aktay tarafından yapılan açıklamada BM heyetinin cinayetin baş şüphelisi olarak Suudi Veliaht Prens Selman'ı gördüğü aktarıldı. BM Raportörü'nün Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinleyeceği belirtildi.
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