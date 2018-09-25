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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.09.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Son dakika... BM Genel Sekreteri'nden önemli çağrı

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Son dakika... BM Genel Sekreteri'nden önemli çağrı

BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerlerine en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde uluslararası işbirliği ve BM'de reform çağrısı yaptı.

BM 73. Genel Kuruluna hitap eden Guterres, insanların siyasi kurumlara olan inancını kaybettiğine, kutuplaşma ve popülizmin arttığına dikkati çekti.

Guterres, ülkeler arasında iş birliğinin giderek daha zor hale geldiğini söyledi.

Küresel yönetime olan güvenin kırılganlığına işaret ederek, 21. yüzyılın sorunlarının 20. yüzyılın kurum ve zihniyetini geride bıraktığını belirten Guterres, “Bugün, dünya düzeni oldukça kaotik. Güç ilişkileri karışık. Evrensel değerler aşınıyor. Demokratik ilkeler kuşatma altında. Hukukun üstünlüğü zayıflıyor. Suçlar cezasız kalıyor. Liderler ve devletler içeride ve uluslararası arenada sınırları zorlarken bir dizi paradoksla karşı karşıyayız. Çok uluslu sistem en fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde tehlike altında.” dedi.

Stratejik iş birliği vurgusu

Guterres, çok kutuplu bir dünyaya doğru gidildiğini ancak çok kutupluluğun kendi içinde barışı garanti etmeyeceğini ya da küresel sorunları çözmeyeceğini belirterek, “Güç dengesindeki kaymalar, çatışma riskini artırabilir." diye konuştu.

Geçen yıl Genel Kurul'da yaptığı konuşmada bazı sorunlara dikkat çektiğini hatırlatan Guterres, "Bir yıl geçti ve sorunlar ne yazık ki hala çözümsüz. Suriye'de, Yemen'de ve başka yerlerde savaşlara son veremeyişimize öfke yağıyor. Arakanlılar sefalet içinde sürgünde, güvenlik ve adalet istiyor. Filistinliler ve İsrailliler sonsuz bir çatışmanın içinde iki devletli çözümden her geçen gün uzaklaşıyorlar. Terör tehdidi artıyor. Nükleer tehlike geçmedi. Tüm yasaklara rağmen kimyasal silahlar acımasızca kullanılıyor. Ticaret üzerinden gerilimler artıyor. Göçmenler ve mülteciler ayrımcılığa maruz kalmaya devam ediyor. İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor ve imdat çığlığı çağrıları geliyor." ifadelerini kullandı.

Guterres, küresel refah ve ulusların güvenliği için küresel ısınmanın iki derece ile sınırlandırılması gerektiğini belirterek iklim değişikliğinin her şeye zarar vereceği ve geleceğin tehlike altında olduğu uyarısı yaptı.

Genel Sekreter, gelecek yıl eylül ayında iklim zirvesi düzenleyeceğini söyledi.

Stratejik iş birliğine dayalı liderlikle savaşların önlenebileceği ve dünyanın daha güvenli bir yola yönlendirilebileceği mesajı veren Guterres, dünya liderlerine en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde uluslararası iş birliği ve BM'de reform çağrısı yaptı.

Son dakika... BM Genel Sekreterinden önemli çağrı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL KURULU’NDA

Bu arada Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurula hitap etmek üzere 1’inci cadde üzerinde bulunan BM Genel Merkezi’ne giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel saat ile 8.50’de kaldığı otelden ayrılarak beraberindeki Bakan, milletvekilleri ve bürokratlarla birlikte Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı. Erdoğan’ın BM binasına gelişinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Birleşmiş Milletler geçici programına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını bugün ABD, Brezilya ve Ekvador devlet başkanlarının ardından ilerleyen saatlerde 4. sırada yapacak. - İHA

DEVAMI GELİYOR...

 

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Son 24 saatte ne oldu? (25.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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