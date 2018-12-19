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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
19.12.2018 - 18:50, Son Güncelleme:

Son dakika... Beyaz Saray: Suriye'den çekilmeye başladık

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Son dakika... Beyaz Saray: Suriye'den çekilmeye başladık

ABD Başkanı Trump'ın "Suriye'de olmamızın tek sebebi DEAŞ'ı yendik" açıklamasından sonra Beyaz Saray'dan da flaş bir açıklama geldi. Açıklamada "ABD askerleri Suriye'den dönmeye başladı. DEAŞ'la mücadelede yeni sayfaya geçilirken ABD askerleri ülkeye dönmeye başladı." ifadeleri kullanıldı. Bir ABD'li yetkili de Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceğini söyledi. Pentagon'dan da "askerlerin dönüşü başladı, ancak DEAŞ'a karşı savaş bitmedi" değerlendirmesi geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerinin Suriye’deki asıl görevleri olan DEAŞ’ın temizlenmesini başardıklarını ve geri çekileceklerini açıklamasının ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Askerlerimizin Suriye’den çekilmesini başlattık” dedi.

Beyaz Saray'ın açıklaması şöyle:

ABD askerleri Suriye'den dönmeye başladı. DEAŞ'la mücadelede yeni sayfaya geçilirken ABD askerleri ülkeye dönmeye başladı.

"60 İLA 100 GÜN SÜRECEK"

ABD'li yetkili, askeri güçlerin DEAŞ'a yönelik son operasyonun son aşamasının tamamlanmasıyla birlikte tamamen çekilmeye başlayacağını söyledi. Tüm askerlerin Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceği bildirildi.

ABDnin çekilme kararının perde arkası... Erdoğan - Trump görüşmesinde...
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ABD PERSONELİ 24 SAATTE ÇEKİLECEK

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, Suriye'deki ABD Dışişleri personelini 24 saatte çekileceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) de “Askerlerin dönüşü başladı, ancak DEAŞ'a karşı savaş bitmedi” yorumunda bulundu. 

İSRAİL: DEVAM EDECEĞİZ

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Suriye'den çekilme konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve İsrail'in kendini savunmaya devam edeceğini söyledi.

TRUMP DA TWITTER'DAN DUYURMUŞTU

Beyaz Saray'ın 'çekilme' açıklamasından kısa bir süre önce de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Trump, "DEAŞ'ı yendik. Başkanlığım süresince Suriye'de olmamızın tek sebebi buydu." ifadelerini kullanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU KATAR’DA SURİYE KONUSUNA DEĞİNMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Katar'da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'deki son duruma ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekata ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "DEAŞ Suriye'de ve Irak'taki en önemli sorunlardan biri. Türkiye'den daha fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getiren ülke de yoktur. Biz 3 bini aşkını Suriye'de, binden fazlasını Irak'ta olmak üzere 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik." demişti.

ABD, Suriyedeki güçlerini çekme hazırlığında
ABD, Suriye'deki güçlerini çekme hazırlığında
Trump aylar önce böyle konuşmuştu: Çok yakında Suriyeden çekileceğiz
Trump aylar önce böyle konuşmuştu: "Çok yakında Suriye'den çekileceğiz"
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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