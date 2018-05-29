Son dakika... Belçika'da silahlı saldırı
Belçika'nın Liege kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki polis ve bir sivil hayatını kaybetti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Liege'de gerçekleşen çatışmada iki polis memurunun ve bir sivilin öldürüldüğü bildirildi. Liege şehir merkezinde Café des Augustins bölgesinde gerçekleşen olayda bir kadını rehin alan saldırgan silahla vurularak öldürüldü.
Bölgede bulunan bir lisede görevli kadını rehin alan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Saldırganın kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Polis, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruyor.
2011'de yine Liege'de düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştı. O saldırıyı düzenleyen kişi daha sonra intihar etmişti.
Belçika genelinde 32 kişinin öldüğü ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği 2016'daki Brüksel saldırılarından bu yana güvenlik önlemleri artırılmış durumda.
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