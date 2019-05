Son dakika... Belçika'da bomba alarmı

Federal Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, tren garının bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği ve güvenlik güçlerinin garda çalışma yürüttüğü belirtildi.

Öte yandan, Belçika Devlet Demiryolları İşletmesi (SNCB), ihbarın ardından Kuzey Garı'nda hiçbir tren seferinin durmadığını bildirdi.

Bomb threat in the train station beside my work. Brussel noord. Pray for me. pic.twitter.com/ybx4NG6fMW