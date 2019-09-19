Son dakika... Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 düştü
Fransa'nın kuzey batısındaki Pluvigner kasabasında Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı düştü.
Fransız basınındaki haberlerde, Pluvigner'de, F16 savaş uçağının, otoyola ve demir yollarına yakın bir yerde eğitim yaptığı sırada düştüğü bildirildi.
Uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu ve kurtulduğu belirtildi.
Güvenlik önlemlerin alındığı olay yerine itfaiye ekiplerinin ve polisin sevk edildiği kaydedildi.
NEWS @BeAirForce— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 19 Eylül 2019
- un de nos F16 s'est écrasé près de Lorient en France. Les pilotes ont quitté l'avion avec leurs sieges éjectables.
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