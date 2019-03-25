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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
25.03.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Son dakika... Başbakan May'den Brexit anlaşmasına karşılık istifa teklifi

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Son dakika... Başbakan May'den Brexit anlaşmasına karşılık istifa teklifi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğu duyuruldu.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu ITV'nin siyaset editörü Robert Peston, Başbakan Theresa May'in Brexit yanlısı isimlere, AB ile uzlaştığı Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğu mesajını verdiğini belirtti.

Öte yandan Birleşik Krallık parlamento üyesi Nigel Evans da, Muhafazakar Parti milletvekillerinin, Başbakan May'in anlaşmasının onayının ardından parti liderliğinin tekrar görüşülmesini istediklerini söyledi.

Bugün BBC Radio'ya konuşan Evans, "Açıkça görülüyor ki bir grup kişi, biz ve Avrupa Birliği arasındaki gelecek ticaret ilişkilerini konu alan görüşmelerin bir sonraki aşamasında Başbakan May'in yer almasını istemiyor." dedi.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

Brexit karşıtlarının geçtiğimiz cumartesi günü Londra’da gerçekleştirdiği yürüyüşe de bir milyondan fazla gösterici katılmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2019)
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