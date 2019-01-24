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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: DepoPhotos
24.01.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela yorumu

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela yorumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavışoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu ve Venezuela'daki olaylar hakkında yorum yaptı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Trump çekileceğini önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi, sonra kamuoyu ile paylaştı. Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. O kararın ardından ABD'den farklı sesler gelmeye başladı. Rusya Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa Türkiye ile yapmalı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız Trump ile görüşebilir, zaten sık sık görüşüyorlar. Üsler konusunda ABD'nin ne yapacağı henüz net değil

SURİYE SINIRINA GÜVENLİ BÖLGE

Verilmiş bir takvim söz konusu değil. Net bir şey yok, görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz. Kuzey Irak'taki gibi bir güvenli bölge olmayacak. Türkiye, Suriye'de kendi başına güvenli bölge oluşturacak kapasiteye sahiptir. 20 mil coğrafi durum göz önünde tutularak değişebilir.

JAMES JEFFREY TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek. Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önel ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek.

Bakan Çavuşoğlu: Jeffrey Ankara'ya gelecek
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FIRAT'IN DOĞUSU

Münbiç yol haritasının Fırat'ın doğusuna uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te yol haritasının uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te YPG'den sonra bölgede kim yer alacak? Bunları ABD ile görüştük.

Fırat'ın doğusuna operasyon için bir bekleme kararı çıktı. Şu anda henüz bu harekatın yapılması ile ilgili Erdoğan'dan bir talimat gelmedi. Her an bu harekata başlayacak hazırlıklar da var kapasite de var.

MÜNBİÇ

Münbiç'in içinde Ruslar da yok, rejim de yok. Bir tek ABD ve YPG'liler var. YPG, bu silahların belli bir bölümünü başkalarına sattı, DEAŞ'a da, sahadaki başka gruplara da sattı, belki rejime de satmıştır.

TÜRKİYE - RUSYA GÖRÜŞMELERİ

Siyasi çözüm konusunda Esad'ın devam etmemesi konusunda her konuda mutabıkız. Dün anayasa komisyonunun ne zaman toplanacağını konuştuk. Suriye'de siyasi çözüm sürecinde Rusya ile birlikte çalışıyoruz. Rejimle doğrudan bir temasımız yok.

İDLİB MUTABAKATI

İdlib'de rejimin yerleştirdiği radikal gruplar var ve onları kontrol etmek zor. Rusya ile imzaladığımız anlaşma başarılı bir şekilde uygulanıyor. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz Türkiye, Rusya ve İran olarak kararlıyız.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Bizdeki gelişmeler son derece şeffaf. Adil bir şekilde soruşturma yönetiliyor. Bazı ülkeler var cinayetin üzerini kapatmaya çalışıyor. Uluslararası soruşturmanın başlatılması zamanı gelmiştir. BM raportörü Türkiye'ye gelecek.

VENEZUELA'DAKİ OLAYLAR

Bir ülkenin bu kadar izolasyonuna karşıyız. ABD sürekli olarak Venezuela'nın iç işlerine karışıyor. Bir ülkenin ayakta kalması lazım bu sebeple Venezuela'ya destek verdik. Cumhurbaşkanımız Maduro'yu arayıp desteğini iletti. Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum. De Facto şeklinde başkan ilan edilmesi kaosa neden olur.

FETÖ İADESİ

İadesi ile ilgili somut sonuç elde edemedik. FBI'ın soruşturması çok ciddi boyutlara gidiyor. ABD içinde bu örgütün karanlık yüzünü ve illegal faaliyetlerini bize detaylı şekilde anlatmaya başladılar. Ciddi bir soruşturma var. Bu soruşturmayı iade kadar önemli görüyoruz. ABD'den gelen heyet bu örgütün karanlık yüzünü gördü.

AB İLE İLİŞKİLER

AB ile bu ayın sonunda Bükreş'te toplantıya katılacağız. Martın ortasında Suriye toplantısına bizi davet ediyorlar.

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