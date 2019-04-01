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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.04.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Türkiye'de dün yapılan yerel seçimlere ilişkin Çavuşoğlu, "Halkımızın tercihine saygı duymalıyız. Seçimler demokratik olgunluk içinde gerçekleşti. Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır." diye konuştu.

Venezuela'nın 23 Ocak'ta Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun kendisini "temelsiz şekilde tek taraflı devlet başkanı ilan etmesinden bugüne zor günler geçirdiğine" işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak devletlerin iç işlerine karışmama ve halk iradelerine saygı prensibi çerçevesinde (Nicolas) Maduro yönetimini Venezuela meşru hükümeti olarak tanımaktayız. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan), Maduro'yu açıklayan ilk liderler arasında olmuştur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, meşru hükümetleri değiştirmek için yabancı müdahalelere, demokratik olmayan yöntemlere ve tek taraflı yaptırımlara başvurulmasını doğru bulmadıklarını ve bu girişimlere karşı olduklarını belirterek, "Tek taraflı yaptırımlar sadece halk kitlelerini mağdur ediyor. Mevcut durumu görmezden gelen ülkelere de tavsiyemizi yineliyoruz." dedi.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çözüme anayasa çerçevesinde sadece Venezuelalılar tarafından diyalog yoluyla ulaşılabileceğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir. Venezuela'nın dayanışma içinde bu zor günleri aşacağını düşünüyoruz. Bu iş birliğini tüm ülkelerle sürdürmektir. Biz Venezuela ile iş birliğini önümüzdeki süreçte sürdürmeye devam edeceğiz. Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela halkının yanındayız. Sayın Maduro'yu da Venezuela'nın meşru başkanı olarak görüyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün başlayacağı ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşeceğini bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın açıklamalarından satır başları;

Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin demokratik seçimleri gerçekleştirdiğini hatırlattı. Arreaza, "Kardeş Türk halkına en iyi dileklerimizi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela ile Türkiye ilişkilerini tarihi bir dönemde olduğunu söyleyen Arreaza, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren ilk liderlerden biri olduğunu kaydetti.

"Venezuela'da yaşanan siyasi sıkıntılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman yanımızda olan en önemli dünya liderlerinden biri olmuştur." diyen Arreaza, Türkiye'nin Venezuela'nın iç işlerine karışılmamasını savunan ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

Arreaza, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi." diye konuştu.

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