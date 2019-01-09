Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan terörle mücadele mesajı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
09.01.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan terörle mücadele mesajı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikası'ndaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Görüyoruz ki ABD'nin bu kararından ABD'yi vazgeçirmek için çaba sarfeden ülkeler de var. ABD içinde farklı sesler var. Tüm bunları konsolide etmeye çalışıyoruz. Muhataplarımızla bu konuları enine boyuna değerlendiriyoruz. Son günlerde, ABD'nin mazeret olarak, özellikle 'Kürtleri öldürmeyin' gibi söylemlerini de şiddetle reddettiğimizi zaten defaatle söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün grup konuşmasında gayet açık net bir şekilde vurguladı. Burada, çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de görüyoruz.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasını önlemek için, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyeceğiz.

İDLİB MUTABAKATI

İdlib Muhtırası siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz.

Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir. Bugüne kadar İdlib Mutabakatı'nın uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz

IRAK CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ

PKK'yla mücadele konusunda düşünceleri paylaştık. Irak'ın inşasında bizden beklenti yüksek.

RUSYA'DA 3'LÜ ZİRVE

Zirve hazırlıklarını sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın Rusya'ya ziyareti olacak.

AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Kıbrıs etrafında sondaja biz de başlıyoruz. Bölgenin istikrarı bizim için önemli, takip ediyoruz. KKTC hakları garanti altına alınmalı. 

AB İLE İLİŞKİLER

Daha pozitif yaklaşım için iki tarafın da çabaları var. AB kurumlarıyla ilişkileri güçlendirme adımı atıyoruz. AP seçimleri birliğin geleceği için önemli.Avrupa kurumlarında ideoloji daha ağır basıyor. Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor.

BALKANLAR'DA ARTAN GERGİNLİK

Gerginlik bölgenin istikrarını etkiliyor. Makedonya halkının aldığı kararın arkasındayız. Bölgeye daha fazla önem vermeliyiz.

YEMEN

İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını yapacağız. Yemen'deki savaşın bitmesi konusunda katkılarımızı sürdüreceğiz. Yemen sorununun çözülmesi bu sene önceliklerimizden olacak.

LİBYA

BM'nin çabalarını destekliyoruz.

 

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