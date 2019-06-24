Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD CAATSA ile ilgili söylemlerini dile getiriyor. Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye'ye kimse talimat veremez." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
ABD İLE S-400 GERİLİMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişlerdir. Bu görüşmede sadece S-400 meselesi değil birçok konu ele alınacaktır. Diğer ortaklar ABD'nin adımını desteklemiyor. ABD'nin attığı adımlar hukuka uygun değil. ABD'nin tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz. ABD CAATSA ile ilgili söylemlerini dile getiriyor. Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye'ye kimse talimat veremez.
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