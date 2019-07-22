Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine yanıt

Çavuşoğlu, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmemesi halinde bu açığı Rusya ve Çin'den gidereceği yönündeki haberlere ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'nin kendi savunma sanayisine çok önem verdiğini, bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptığını ve şu anda ihtiyacının yüzde 70'ini kendisinin karşılayabildiğini söyledi.



Türkiye'nin savunma sanayisinde ihtiyacının hemen hemen tamamını karşılamak için çeşitli atılımları olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi savaş uçaklarını, tanklarını, helikopterlerini üretmek için yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizdi.



Atak helikopterlerini, Altay tanklarını örnek veren Çavuşoğlu, "Artık ihracata da başladık. F-16'larımız var, savaş uçaklarımız var. Ama yeni teknolojiler var, ihtiyaç da artıyor." diye konuştu.



Teknolojinin geliştiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"F-35 de yeni teknolojiyle üretilen bir uçak. O nedenle biz bu projenin ortağı olduk. Bu projenin ortağı olarak yaklaşık 1,4 milyar dolar para ödedik. Dolayısıyla ortağı olduğumuz bir ürünü almak bizim hedefimiz. Ama diyelim ki her şey çok kötü gitti, olmadı, F-35'i de bize vermediler diyelim. Türkiye'nin de yeni nesil uçaklara ihtiyacı var, kendimiz üretinceye kadar. O zaman nasıl S-400 için başka arayışlar içine girdik ve en son S-400 anlaşmasını Rusya ile yaptıysak, o zaman Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermek ister ve en doğal hakkıdır. Buna da kimse bir şey diyemez. 'Biz Patriot'u satamadığımız için Türkiye S-400 alıyor' diyen bir yönetimin de yarın diyelim ki en kötü senaryoyu konuşuyoruz, F-35 vermedikleri zaman da Türkiye başka alternatiflere yönelirse söyleyecekleri bir söz olmaz. Türkiye ihtiyacını tabii ki kendi ortak olduğu projeden karşılamak ister ama bu olmazsa başka seçenekleri değerlendirme hakkı vardır. Her şeyden önce bağımsız ve özgür bir ülkenin atması gereken adımları yeri geldiği zaman Türkiye atar, atacaktır."

Ayrıca ABD'nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması halinde Türkiye’nin nasıl cevap vereceği sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, “Yaptırım olursa bizim de ABD’ye vereceğimiz cevaplar var.” dedi.



Çavuşoğlu, “ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz yok, karşı adımlar atarız. Bu tehdit de değil blöf de değil.” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ÇIKARILACAĞI SÖYLENTİLERİ

Türkiye'nin NATO'dan çıkarılabilmesi mümkün değildir. Bir ülke bile itiraz etse karar alınamaz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Doğu Akdeniz'de çözüm için iş birliğine varız. Yunanistan'la ilişkilerin normalleşmesini isteriz. Rum kesiminin muhatabı KKTC'dir. Rum kesimi KKTC'nin önerisini reddetmiştir. Rum kesimi kaynakları kimseyle paylaşmak istemiyor. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz. Bölgede sismik gemimiz ve iki tane de sondaj gemimiz var. AB arabuluculuk yapmalı. Almanya'nın inisiyatif almasını destekleriz. Tersine adım atılırsa varlığımızı artırırız. Kendi kıta sahanlığımızdaki hakları kimseye sorgulatmayız.

GERİ KABUL ANLAŞMASI

Geri kabul anlaşmasını askıya aldığımızı AB'ye yazılı şekilde ilettik. Vize serbestisi ile aynı anda yürürlüğe girecekti.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Güvenli bölge için ABD ile görev gücü oluşturduk. Son zamanlarda yavalşama görüyoruz. İdlib bölgesindeki sorunları bahane göstererek bu görüşmeleri savsaklamanın bir faydası olmayacağını ABD'lilere de söylüyoruz. ABD'nin sözünde durmadığını birkaç defa gördük. Bunlardan biri de Münbiç. Somut bir adım yok. Yol haritasının amacı YPG/PKK'lıları çıkarmak ve yerel halka Münbiç'e teslim etmek. Yaklaşık 14 ay oldu, sonuç yok. Güvenli bölge oluşmaz ve teröristler temizlenmezse harekatı başlatırız. ABD'liler Jeffrey'i gönderdiler, Bugün başlayacak toplantılarda yeni önerileri olduğunu söylediler. Artık bu konuda net bir adım atmamız lazım. Bizim güvenliğimiz bakımından önemli Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından önemli. Suriye'de YPG yüzünden bugüne kadar Türkiye'ye gelip dönemeyen insanlar var. O nedenle artık bu işi sürüncemede bırakmamamız lazım.

İDLİB

Rusya'yla sürekli olarak her düzeyde konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'e Osaka'da bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. İdlib'deki saldırıların durdurulması gerekiyor. Rusya'ya büyük sorumluluk düşüyor. Rusya, İran'la beraber rejimin garantörüdür. Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır. İdlib mutabakatının sağlıklı şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Esas sorumluluk Türkiye ve Rusya'da.

PENÇE-1 VE PENÇE-2 OPERASYONLARI

Irak'la birlikte çalışmamız gereken en önemli alan güvenlik. PKK'nın temizlenmesi gerekiyor. DEAŞ'ın da tamamen temizlenmesi gerekiyor. Güvenlik iş birliği anlaşmasının imzalanması lazım. PKK'ya yönelik operasyonları da birlikte yapmamız lazım. ABD'de destek vereceğiz diyor ama istihbarat konusunda bazı eksiklikler var. PKK'nın Erbil'e de rahatlıkla girdiğini gördük. Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da Kürtlerin en büyük düşmanı PKK'dır.

LİBYA

Türkiye BM çalışmalarına destek veriyor. Burada belirlenen UMH şu anda BM ve herkesin meşru olarak tanıdığı yönetimdir. Bu yönetimle ticari ve siyasi ilişkileri geliştiriyoruz. Büyükelçilik açtık. Libya'nın birliği ve beraberliği için bu çatışmaların durması gerekiyor. Libya'da herkesin gizli gündemi var.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Cesedin yerinin söylenmemesi, iş birlikçinin isminin verilmemesi ve davanın asıl seyrettiğinin takip edilememesi uluslararası cami tarafından da izleniyor. Biz başından beri ilkeli tutum izledik. Bazı ülke ve kurumlar gibi parayı görünce susmadık. Kaşıkçı'nın cesedi bulunmalı. Kaşıkçı cinayetinde sorumlular hesap vermeli.

MISIR

Biz darbeye karşıyız. Mursi mahkemede şehit oldu, kaderine terk edildi. Bunları söyleyince Mısır yönetimi bizimle ilişkilerini daha da kötüleştirdi. Batı ülkeleri demokrasi diyor işine geldiği gibi davranıyor. Müslüman kardeşlerimizin hiçbirine ön yargımız da yok. 1.8 milyar ümmete yönelik sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Ümmetin tek umudu Türkiye'dir. İhvan seçimleri kazandı gayet de iyi ilişkilerimiz oldu. Askeri darbeyle devrildi Biz buna itiraz ettik. İlla Müslüman Kardeşler seçilsin anlayışında değiliz. Laiklik Mısır'ın geleceği için önemli.

HAKAN ATİLLA

Prosedürler uygulanıyor. Geri gönderme merkezine gönderilecek. Süreci yakından takip ediyoruz. Ailesi ve banka ile temasımız sürüyor. New York'taki mahkeme süreci devam ediyor. Washington'da devam eden bir süreç var. Biz bu süreçlerin sona ermesi gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda en son Osaka'da Trump kendi çalışma arkadaşlarına döndü ve bu işleri halledin dedi.

MERİH DEMİRAL'A VİZE VERİLMEMESİ

Merih Demiral çok karakterli bir çocuk. Vize konusunda bir sıkıntı olmuş. Biz devreye girdik.