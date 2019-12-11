Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya Muhtırası açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Yeni komisyonla beraber Türkiye- AB ilişkilerinin daha sağlıklı devam etmesini diliyoruz. Üst düzey temaslar önemlidir. Birçok alanda birlikte çalışmak zorundayız. Sadece üyelik müzakereleri değil. Temaslarımız önemli. Dönem başkanlığını üstlenecek Hırvatistan'ın Dışişleri Bakanının da buraya gelmesi AB ile diyaloğumuzun bir parçası. Avrupa halklarının karşı karşıya kaldığı sınamalara baktığımız zaman AB'nin tek başına çözeceği sorunlar değil.Bu birlikte çalışmayı gerektiriyor. Bizde bu var. Yeter ki AB çifte standarttan uzak durarak bu süreci devam ettirsin.

LİBYA İLE AKDENİZ MUTABAKATI

Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla birlikte BM'ye tescilini yapacağız. Batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM'ye bu şekilde tescil ettiriyoruz. Sondaj faaliyetlerimizi kıta sahanlığımız içerisinde yürütüyoruz. Bu konuları kimseyle müzakere etmiyoruz. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Yunanistan'ın tepkisi oldu. Bizim BM'ye tescille birlikte cevabı vermiş oluyoruz. Yunanistan'ın argümanlarının geçersiz olduğunu daha önce de söyledik. Mutabakat uluslararası hukuka uygun olarak yapılmıştır.Libya'ya bir talep gelmediği için askeri güç gönderme durumu yoktur. Türkiye sınırlarının ötesine bir güç gönderdiği zaman bunun prosedürü bellidir. Meclisten teskerenin geçmesi gerekiyor.