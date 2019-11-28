Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Bugün Barış Pınarı Harekatımızla ilgili bazı bilgileri Mesrur Barzani'ye anlattık. Harekatımızın sadece PKK/YPG teröristlerine yönelik olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. PKK ve YPG Kürt kardeşlerimizin düşmanıdır. Bugün sadece PKK değil Irak sınırları içinde de DEAŞ'la mücadele hepimiz için de önemlidir. FETÖ'nün Irak içindeki faaliyetlerine yönelik bilgi paylaşımında bulunduk. Irak'ın yeniden inşasına önem veriyoruz.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin açıklamalarından satır başları;
PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle