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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: YPG'lilerin DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktığına dair duyumlar geliyor
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Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
28.10.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: YPG'lilerin DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktığına dair duyumlar geliyor

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Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG'lilerin DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktığına dair duyumlar geliyor." dedi.

Çavuşoğlu ve Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa, Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği operasyona Türkiye'nin katkısının ne olduğuna ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar sahada terör örgütlerinin hepsiyle mücadele ettiği yanıtını verdi. Türkiye'nin DEAŞ ile de göğüs göğüse çarpıştığını ve 4 binden fazla DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, DEAŞ ile mücadeleye bundan sonra da devam edileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Milli Savunma Bakanlığımız da Trump'ın açıklamasından önce, bu konudaki iş birliğiyle ilgili açıklama yaptı. Terörle mücadele anlayışımız çerçevesinde ve ayrıca müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuyla Türkiye de burada hareket etmiştir. Öncesinden bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Zaten detaylarıyla ilgili açıklamayı da Milli Savunma Bakanlığımız ve istihbaratımız yapıyor. Bu nedenle Trump Türkiye'ye teşekkür etmiştir."

"SAHADA VARIZ, ASKERİMİZ ORADA"

Türkiye'nin, DEAŞ ve YPG/PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatı'nı da bahane ederek DEAŞ'lıları para karşılığında serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bunları da takip ediyoruz ve inceliyoruz. Zaten bir terör örgütünden de başka bir şey beklenmez." diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmemeleri halinde Türkiye'nin teröristleri temizleyeceğini anlatarak, "Varsa çıkmayan, bunu temizleriz. Bu anlamda, (Barış Pınarı) Harekata ara verdik ya da o bildirimden sonra durdurduk demek, burada kalan teröristlere karşı hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Zaten sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok." dedi.

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