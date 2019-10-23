Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: 150 saat sonra Rusya ile başlayacak

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.



Suriye konusunda Türkiye ile ABD ve Rusya Federasyonu arasında varılan mutabakatları değerlendiren Çavuşoğlu, "Türkiye beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada bir anlaşmaya varmıştır. Mutabakat sağlamıştır. Bu mutabakat bizim ulusal güvenliğimiz için çok önemlidir ama diplomasi ve siyasi başarı olarak da tarihe geçmiştir." dedi.



Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ABD ve Rusya ile Türkiye'nin meşru talepleri doğrultusunda ve endişelerini giderecek şekilde mutabakatın sağlanmasının önemli olduğunu belirterek, "Genelde tüm çabalarımızı küçümsemeye çalışanlar, özellikle içeride, dış politikamızın ya da Suriye politikamızın Rusya ile ABD arasına sıkışıp kaldığını söylüyorlardı. O bakımdan bunu özellikle vurgulamak isterim." diye konuştu.



Türkiye'nin, tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı ile de teröre karşı bir operasyon başlattığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu süreçte hepsinden çok daha fazla tepki oldu, aşırı tepki oldu. Biz buna tabii ki cevabımızı verdik. Büyük bir oyunu bozduğumuz için orada kurulacak bir terör devletini engellediğimiz için bu tepkiler şiddetli gelmeye başladı. Buna da en çok İsrail ve Fransa gibi ülkeler bozuldu." değerlendirmesinde bulundu.



Uluslararası tepkiler bu şekilde iken, Türkiye'nin içinde yüzde 90'ın üstünde bir bütünlük olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türk milletine ve Mehmetçiğe teşekkür etti.

"BARIŞ PINARI HAREKATININ MEŞRUİYETİ BEŞ GÜN İÇİNDE KABUL EDİLDİ"



Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatımızın meşruiyeti beş gün içinde hem ABD hem de Rusya tarafından kabul edilmiştir." dedi.



Türkiye'ye "Sizin meşru endişeleriniz var, bunu anlıyoruz" diyenlere "Endişemiz meşruysa uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanarak başlattığımız harekatta meşrudur" mesajını verdiklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Bu anlaşma ile dünyanın en büyük iki ülkesi, iki gücü bizim harekatımızın meşruiyetini kabullenmiştir. Dikkat ediyorsanız, hem ABD ile hem de dün Soçi'de (Rusya ile) vardığımız mutabakatta Türkiye'nin Tel Abyad ve Rasulayn bölgesindeki harekatının meşruiyeti kabul edilmiştir."



Çavuşoğlu, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne Türkiye'nin herkesten daha çok bağlı olduğunu vurgulayarak, "Burada bu statüko şu anda muhafaza edilecektir. Siyasi bir çözüme kadar." diye konuştu.

MUTABAKATI HARİTA ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRDİ



Rusya ile varılan mutabakatı harita üzerinden değerlendiren Çavuşoğlu, "Her şeyden önce burası zaten bizim muhafaza edeceğimiz bölge. Tel Abyad ile Rasulayn bölgesi." dedi.



Çavuşoğlu, ABD ile varılan mutabakatta o bölgeye ilişkin aynı kanıya varıldığını belirterek, "(ABD) Dün akşam tamamen çektik dediler, ama burada onlar YPG'lileri tamamen çektik diye yazılı bir şekilde de bildirdiler. Sözlü olarak Pompeo da bildirdi. Biz buradayız zaten. Herhangi bir terörist unsuru karşımıza çıkarsa, olur da kalmış, çekilmemiş, zaten onu bizim ABD ile vardığımız mutabakatta da böyleydi, onları etkisiz hale getiririz." değerlendirmesinde bulundu.



YPG/PKK'dan ve DEAŞ'tan temizlenmiş alanlara şu ana kadar 365 bin kişinin döndüğünü söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Dün Soçi'de vardığımız mutabakata göre ise Fırat Nehri'nden Aynularab (Kobani) dahil, Rasulayn'ın doğusu olan, Kamışlı'nın doğusu dahil, Irak sınırına kadar bir bölge güvenli bölge olacak. Buralarda Aynularab (Kobani) dahil, YPG'li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek, silahları da dahil buradan temizlenecek."



M4 kara yolunun bazı yerlerde içeri girdiği, bazı yerlerde ise daha aşağıda kaldığını belirten Çavuşoğlu, 30 km'nin esas alınacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, "30 kilometrenin altına çıkarılacak. Ne zaman çıkarılacak? 150 saat içerisinde. ABD ile vardığımız mutabakatta, 120 saat içinde, dün akşam saat 22.00'de doldu." diye konuştu.



Türk ve Rus askerlerinin 150 saatin sonunda ortak devriyelere başlayacağını belirten Çavuşoğlu, bunun Türk sınırına sızmaların önlenmesi ve teröristlerin bugüne kadar inşa ettiği tünel gibi altyapıların temizlenmesi bakımından da önemli olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Fırat Nehrinden Irak sınırına kadar 10 kilometre derinlikte ortak devriyeler 150 saatin sonunda başlayacak. Bir istisnası var, Kamışlı. Başından beri burada rejim var, Kamışlı şehrinde. Rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmemek bakımından burada Rusların da tavsiyesi ve ricası üzerine ortak devriye konusunda Kamışlı'yı hariç tuttuk. Ama bu, bu bölgeden de YPG'lilerin çekilmeyeceği anlamına gelmez. Burada Fırat Nehrinden Irak sınırına kadar 30 kilometrenin altına tüm YPG'liler indirilecek. Kamışlı dahil."



Münbiç yol haritasını hatırlatan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatından sonra bazı YPG'lilerin Tel Rıfat bölgesinde kaldıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Orda taciz atışları da yer yer yapıyorlar. Ruslarla vardığımız mutabakata göre, 6. maddede bunu görebilirsiniz, Münbiç ve Tel Rıfat'tan da YPG'liler tüm silahlarıyla beraber arındırılacak. Buradan tamamen çıkarılacak. Bu bizzat Sayın Putin'in sözüdür." dedi.



Türkiye'nin güvenli bölgeyi oluştururken bölgeyi teröristlerden temizlemek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, harekatlar ile terör devleti kurulmasının da önüne geçildiğini ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeleri konusunda önemli bir adımın atıldığını kaydetti.



Çavuşoğlu, "Bu harekat, bu çalışmalar esasen bu teröristlerin kurmak istediği terör devletinin de önüne geçmiştir, engellemiştir." dedi.

Yerel halkın katılımıyla güvenli bölgede yerel yönetimler oluşturulacak. Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak. Güvenli bölgede demografik mühendislik sona erecek.

ADANA MUTABAKATI

Rejimle istihbari temas olur, doğrudan temasımız yok. Suriye rejimi şu an mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getiremiyor. Rusya mutabakatın uygulanmasında rol üstlenecek.

SURİYELİ MÜLTECİLER

Göçmenler kendini güvende hissediyorsa dönüyor. Göçmenlerin dönüşü için Rusya ile birlikte çalışacağız. Avrupa ülkeleri Suriyeliler bize gelmesin diyor. Önümüzdeki günlerde NATO Zirvesinde 3 AB ülkesiyle bir araya gelmeyi konuşuyoruz. Burada herkesin görevi var, Rejim dahil.

RUSYA İLE GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI

Denetimi asker ve istihbarat sağlayacak. Sahada ve masada üzerimize düşeni yapacağız. Rusya ile iş birliğimiz mutabakatla daha da artacaktır. 10 km derinlikteki gereken her yerde devriye yapılacak. Devriyelerin bir zaman sınırı yok, siyasi çözüm oluncaya kadar sürecek. Her yerde teröristlerle mücadelemizi sürdüreceğiz.

BARIŞ PINARI HAREKATINA YÖNELİK TEPKİLER

Biz harekatın amacını herkese çok güzel anlattık. Anlamak istemediklerini gördük. Oyun bozuldu. Harekatımıza tepki gösterseler de meşruiyetini kabul etmek zorunda kaldılar. Şimdi herkes bizimle çalışmak arzusunda. Sahada varsanız masada da varsınız, dengeler değişti.

YPG/PKK TANIMININ ÇARPITILMASI

Kürtler diye bir tabir kullanılıyorsa biz buna karşıyız. Muhtırada da gördünüz YPG unsurları diyor. PKK eşittir Kürtler demek Kürt kardeşlerimize hakarettir küfürdür.

120 SAAT SONUNDA ABD İLE GÖRÜŞME

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ABD, YPG'yi çıkarttı bilgisini teyit etti. Karşımıza YPG çıkarsa temizleriz. Teröristleri temizlemek boynumuzun borcu. YPG/PKK kiminle iş tutarsa tutsun gereğini yaparız. Putin "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız" dedi. Rusya Rejimin YPG'yi terör örgütü olarak gördüğünü söyledi. Suriye rejimine tamamen güvenemiyoruz.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ROLÜ

ABD gördüğümüz kadarıyla 30 km'den tamamen çekiliyor ama güney bölgesine ve Irak'ın batısına yakın yerlere geçecek gibi görünüyorlar. Bugüne kadar YPG'ye verdiği silahların çoğunu da Irak üzerinden getirdiler. Bunların esas endişesi burada YPG/PKK terör örgütüne destek verme amacı şudur; İran buraya gelmesin, Bunu da kim istiyor? İsrail. ABD'nin neler yapacağını da göreceğiz.

SURİYE MİLLİ ORDUSUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Suriye Milli Ordusu kendi topraklarına dönme mücadelesi veriyorlar. Çok sayıda da şehit var SMO'dan. O gün mecliste de söyledim. Bu insanlar DEAŞ'a karşı mücadele etti mi? Etti. Şehit verdiler mi? Verdiler. DEAŞ'a karşı mücadele ederken iyi YPG/PKK'ya karşı mücadele verirken birden cihatçı oluyorlar.

TUTUKLU DEAŞLILAR

Bir boşluk olursa bundan en çok terör örgütleri faydalanır. DEAŞ'ın canlanması en çok Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Bu örgütün içinde çok sayıda yabancı teröristler var. DEAŞ'lı teröristlerin kendi ülkelerine geri dönem ihtimali var mı? Ne zaman oluyor? Bilinmez. DEAŞ'ın canlanmasını en çok biz istemeyiz. Hiçbir ülke DEAŞ'lı teröristlerle göğüs göğüse çarpışmamıştır. 4 bin civarında DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Fırat'ın doğusunda ele geçirdiğimiz DEAŞ'lılarla ilgili Türk vatandaşıysa zaten hemen getirip hapishaneye koyuyoruz, yargılama süreci başlıyor.

Suriye ya da Irak kökenliyse orada hapishaneler var orada tutuluyor. ABD'nin sürekli gündeme getirdiği ülkelerine geri göndermek gerekiyor. Bu ülkelerin de alıp kendi ülkelerinde yargılaması ve sorgulaması lazım. Sadece Avrupa değil her yerden var. 125'ten fazla ülkeden yabancı savaşçı gelmiş Suriye'ye. Japon terörist bile vardı. Her ülke kendi vatandaşını alsa meselenin büyük bölümü çözülür. Ama maalesef bugün bazı ülkeler almamak için vatandaşlıktan çıkarıyor. Diyelim ki almadılar o zaman biz burada tutarız.

Bir çalışma grubumuz var, her ihtimale karşı neler yapılacak? Bunları zaten biz çalışıyoruz. Kadınlar ve çocuklar var. Bazı kadınlar savaşmak için geldi onlar da terörist. 14-15 yaşındaki çocuklar ortada kaldı. Ne yapacağız? Rehabilite edebilecek miyiz? Topluma kazandırabilecek miyiz? Bunu da yapmamız lazım. Irak'ta bizim vatandaşımız olan çok sayıda kadını Türkiye'ye getirdik.

Bizim harekatımız herkesi yumuşatmaya başladı. Sadece komşu ülke diye Türkiye'nin sorumluluğunda değil. Ben suya sabuna dokunmayayım, böyle bir dünya yok.

BARIŞ PINARI HAREKATI SÜRECEK Mİ?

Harekatı durdurduk ama çekileceğimiz anlamına gelmez. Sığınakların ve tuzakların temizlenmesi lazım.

AVRUPA'DAN GELEN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Fransa kara propaganda yaptı. Fransa ABD'ye yaranmak için bunu yaptı. Avrupalı liderler ikiyüzlülüğün yanında kraldan çok kralcılık yaptı. Boris Johnson'ı ayrı tutmak isterim. İngiltere yönetimi gayet dengeli bir tutum sergiledi.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'NIN TARTIŞMALI SÖZLERİ

Kıbrıs Türk halkı harekata destek verdi. Makam sahibi insanlar çok dikkatli konuşmalı.

ANAYASA KOMİSYONU

Anayasa komisyonu Astana sayesinde kuruldu. Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri bakanları ile Cenevre'ye gidebiliriz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Suriye konusu gündemde olacak. Tarihi görüşmeler oldu, adımlar atıldı. ABD heyeti geldi, müzakere ettik. 13 Kasım'da da bölgesel konular gündem de olacak, değerlendireceğiz. Diğer taraftan Türkiye'ye yönelik atılan negatif adımlar var, Halk Bankası var, FETÖ ile ilgili adım atılmadı. Terör örgütünün ABD içinde gerçek ve kirli karanlık yüzünü FBI soruşturmaları ile gördüklerini söyleyebilirim. F-35 konusu masada. Erdoğan ve Trump Osaka'da G20 Zirvesi'nde aldıkları kararla ikili ticaret hacmini 100 milyara çıkardılar.