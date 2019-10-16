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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 16.10.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sunum yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir avuç terörist demografik mühendislik yaptı. PYD/YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımında ne varsa hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın ikircikli tavrını da çok iyi biliyoruz. Güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile görüşmeler maalesef akim kaldı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sunum yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Mücadelemizi adım adım sürdürdük. PYD/YPG terör örgütü müttefiklerinin desteğiyle giderek güçlenmekteydi. Burada çok açık ve net, bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bugün en çok tepki gösteren ülkelere bakın başta Fransa olmak üzere, amaçları burada bir terör örgütü kurmak. Bunun için sahada ve komşu bölgelerde de çok ciddi çalışmalar yaptı. Dolayısıyla bu kadar bize saldırmalarının sebebi de bu oyunu bozmamızla beraber yaşadıkları hayal kırıklığıdır, onun neticesidir.

YPG tünelleriyle teröristler topraklarımıza sızdı. Yüzlerce DEAŞ'lı tahliye edildi, otobüsleri YPG sağladı. YPG, bize saldırması için DEAŞ üyelerini serbest bıraktı. DEAŞ'a bize saldırması için para verdiler. Onlarca Arap köyü tarihsel dokusunu, demografik yapısını kaybetti. Bir avuç terörist demografik mühendislik yaptı. PYD/YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımında ne varsa hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın ikircikli tavrını da çok iyi biliyoruz. Güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile görüşmeler maalesef akim kaldı. 

BARIŞ PINAR HAREKATI

Harekatla ilgili Astana garantörlerine, BM'ye, Suriye'nin İstanbul'daki konsolosluğuna bilgi verdik. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamaktır. Adana Mutabakatı, terörün her türlüsüyle mücadele için hukuki temel sağlamaktadır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlıyız.

Sadece terör unsurları hedef alınıyor. Terör örgütü sivillere saldırıyor.  Türkiye'nin demografi değiştirme amacı yoktur. Terör örgütü 700'den fazla havan saldırısı düzenledi, 20'den fazla sivil şehit oldu. Harekatımız PYD/YPG tarafından yerlerinden edilenlerin dönmesinin önünü açacaktır. DEAŞ tutuklularının durumu önem taşımaktadır. 

ABD İLE İLİŞKİLER

ABD ile ilişkilerde kritik bir aşamaya geldik. Trump'ın iç siyasi baskıyla ülkemize karşı bazı adımlar attığını görüyoruz. ABD'nin talihsiz tutumundan vazgeçmesini bekliyoruz. Hiçbir yaptırım ve tehdit kabul edilemez. Yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (16.10.2019)
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