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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Son dakika... İstanbul'da NATO ile kritik toplantı! Bakan Çavuşoğlu: Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 11.10.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da NATO ile kritik toplantı! Bakan Çavuşoğlu: Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın Türkiye'nin güney sınırındaki Patriotlarını çekme kararı için, "Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz. Türkiye kendi hava savunma sistemini almak zorundadır.Keşke NATO müttefiklerimizden hava savunma sistemini de alabilseydik." dedi. Bakan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı için, "Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat NATO'nun güneydoğu sınırlarını teşkil eden terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemesi beklentilerimiz bir kez daha vurguladık." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

BARIŞ PINARI HAREKATI

Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat NATO'nun güneydoğu sınırlarını teşkil eden terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemesi beklentilerimiz bir kez daha vurguladık. Türkiye kritik roller üstlenmiştir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez bu dayanışmayı açık ve net şekilde görmek istiyoruz.

Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da genel sekreteri kabul edecek.

SOSYAL MEDYADA KARA PROPAGANDA

Biz daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gördük. Türkiye'ye kimse ders veremez, Türkiye'nin sivil hassasiyeti biliniyor. Lastik yakıp Türkiye bombalıyor diyorlar. Kara propagandalar bizim kararlılığımızı engelleyemez.

HAREKATA DÜNYADAN GELEN TEPKİLER

Bazı NATO üyesi ülkelerden buna benzer açıklamalar geldi. Hepsi PKK ve YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyorlar. Eğer Türkiye'nin buradaki endişesi meşruysa terör örgütüyle mücadele etmek de meşrudur. NATO dahil tüm uluslararası camiaya bildirimde bulunduk. Bildirimde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu da ifade ettik. Hem meşru diyeceksiniz hem de yapılan harekata karşı geleceksiniz. Terör örgütünün sahada angajmanın olabilir benim problemim değil bu senin ikiyüzlülüğündür. Türkiye'yi tehdide karşı koruma planı NATO'da onaylandı. YPG, PYD ve PKK'nın hiçbir farkı olmadığını hepimiz biliyoruz. Hedefimiz teröristler bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız.

DEAŞ'LA MÜCADELE

DEAŞ'lı teröristler bizim operasyon gerçekleştirdiğimiz bölgedeyse bunları serbest bırakmak mümkün değil. DEAŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır. Bağdadi açıklamalarında da hep Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor.

İSPANYA'NIN PATRIOT KARARI

Bugüne kadar Türkiye'nin kendi hava savunma sistemi yoktu. NATO'nun bu konuda esteği vardı. 2015'te ABD sınır hattındaki Patriotlarını geri çekti. İspanya bugüne kadar sınırda tuttu, İtalya'da SAMP-T'yi Kasım'de çekeceğini söyledi. Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz. Türkiye kendi hava savunma sistemini almak zorundadır.Keşke NATO müttefiklerimizden hava savunma sistemini de alabilseydik. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları;

NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir. Harekatle ve DEAŞ'la mücadele konusunda kaygılarımı ilettim. NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok.

NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Türkiye hepimiz için önemli bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor.

İSPANYA'NIN PATRIOT KARARI

NATO Türkiye'deki askeri varlığını artırdı. Türkiye'nin gayet meşru gerekçeleri var ve her zaman en ön cephede onlar oldu. Fransa ve İtalya ile devam eden bir diyalog var ve aynı zamanda ABD ile Patriotlar için devam eden bir müzakere olduğunu biliyorum. Diğer müttefik ülkelerle de devam eden müzakereler var bu NATO müttefikleri için çok önemli.

 

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