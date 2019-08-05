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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.08.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Doğu Akdeniz) Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Biz Avrupa hukuk ve güvenlik sistemimin bir parçasıyız. Biz hem batı hem doğuyuz hem kuzey hem güneyiz.

Bu zorlu coğrafyanın denizde bulduğu karşılık Doğu Akdeniz’dir. Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını almayan girişimlere müsaade etmeyeceğiz.

Sondaj gemilerimiz KKTC’nin Türkiye petrollerine ruhsat verdiği alanlarda çalışmalarına başladı.

Avrupa Birliği bir siyasi birliktir.

Doğu Akdeniz’de AB mahkeme gibi hareket edemez.

Kıbrıs bizim milli davamızdır. Hiçbir çözüm modelini dışlamıyoruz herhangi bir çözüm modelini de dayatmıyoruz.

Ama sırf masaya oturmak için yeni bir süreç başlatmanın kimseye yararı yoktur.

Yeni Malatyasporumuzun kalecisine yönelik ırkçı saldırıyı gördünüz. AB ya kendi ilkelerinden uzaklaşıp geçen yüzyılın söylemlerine yönelecek ve hasta adam olacak. Ya da yeniden canlanacak.

İkinci seçeneğin gerçekleşmesinde Türkiye’nin AB üyeliğinin sürükleyici etken olacağına inanıyoruz.

Türkiye ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir.

İdlip’te yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim.

ABD İLE İLİŞKİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile ilişkiler konusunda şunları söyledi:

ABD ile ilişkilerimizde yaşanan zorlukları samimi çabalarla aşmak karşılıklı çıkarlar ve egemen haklara saygı çerçevesinde sürdürmek istiyoruz.

Milli güvenliğime doğrudan tehdit içeren konuşlarda ABD’nin somut adım atması gerekiyor.

ABD YPG ile angajmanını sonlandırmalı.

S-400 tedarikimizi kapsamından çıkarılarak yanlış bir boyuta taşınmıştır.

"BU KONUYU EN İYİ ANLAYAN TRUMP"

Bu meseleyi F-35 ve yaptırım yasasıyla bağdaştırmak müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Bu konuyu en iyi anlayanın ABD Başkanı Trump olduğunu görüyoruz.

ABD’den yapıcı yaklaşımların gelmesi durumunda iş birliği modeline dönmemiz mümkündür.

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