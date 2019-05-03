Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Macaristan Türkiye'nin hakkını teslim ediyor bu anlamda gerçek dost olduklarını gösteriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederim." dedi.
Çavuşoğlu, "Göç konusunda AB'nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, ziyaretin çok verimli geçtiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından bazı satırbaşları:
"Savunma sistemine ihtiyacımız var."
"ABD'nin tereddütü varsa buyursunlar ortak çalışma grubu kuralım ve gerekli incelemeleri yapalım."
"Başkan Trump, Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Trump'ın Türkiye'ye geliş tarihini konuşuyoruz."
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