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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
23.04.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İslam düşmanlığından en çok etkilenen Avrupa'da yaşayan Türkler. Buna karşı birlikte çözüm bulmamız gerekiyor. Parlamenter meclis, eski bildiğimiz meclisten çok uzak. Değerler yerine ideolojiler hakim oldu. Bu Avrupa'daki tüm kurumların karşı karşıya kaldığı bir durum. Yer yer NATO'da da bunun belirtilerini görüyoruz. 

Terörle mücadele konusunu değerlendirdik. Belçika'da bazı mahkemeler PKK terör örgütünü aklamaya çalışıyor. PKK ve FETÖ'nün Avrupa ülkeleri tarafından desteklenmesi doğru değildir. Terörün her türlüsünde birlik olabilirsek Christchurch'teki saldırı da olmaz Sri Lanka'daki saldırı da olmaz.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Bugün ABD çekilme kararı almıştır. Birlikte koordine etmeye çalışıyoruz. Görev gücü oluşturduk Bu görev gücü 3 defa bir araya geldi. ABD belli sayıda askerini bırakmak istiyor özellikle güneyde. İran'ın bir koridor oluşturmasına karşı olduklarını da söylüyorlar. Bugün Suriye'ye getirilen her bir silah Suriye'nin istikrarı için tehlikedir, bizim için de ciddi bir tehdittir. Fırat'ın doğusuna da operasyon başlatmamızın sebebi budur. PKK ve YPG Türkiye'ye yönelik tacizlerinin sayısını artırmıştır.

İRAN YAPTIRIMLARI

ABD'nin yaptırım kararına AB karşı olduğunu söyledi. ABD nükleer anlaşmadan çekildi. Nükleer anlaşmaya taraf olan nükleer anlaşmada kalacağını söyledi. ABD muafiyeti kaldıracağını söylüyor. Bu birçok ülkeyi etkileyecek.

Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders'in açıklamalarından satır başları;

Terör faaliyetleri ile ilgili daha çok bilgi paylaşmalıyız. Sri Lanka'da iki Türk yurttaşın yaşamını yitirmesi sebebiyle başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. 

İRAN YAPTIRIMLARI

Biz bu konu ile ilgili konuşmaya devam ettik. ABD yaptırımları nedeniyle birçok şirket zorluk yaşıyor. Biz bu kararlara karşıyız. 

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