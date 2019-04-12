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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AA
12.04.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Haddinizi bildirmeye devam edeceğiz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın." dedi.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde başlayan NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu burada gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'UN 24 NİSAN'I 'ANMA' GÜNÜ İLAN ETMESİ

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını tamamladığında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin kendisini şoke ettiğini savunarak, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Çavuşoğlu, "Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmışlar, hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Dolasıyla Türkiye tarafından veya başka ülke tarafından eleştiri geldiği zamanda şok olacak." dedi.

"Uluslararası hukuk konusunda, hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz." diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz.Demokrasiden, ifade özgürlüğünden bahsedeceksiniz ama Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesinin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Geçmişte tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da delil olarak değerlendirmek siyasetçilerin görevi mi? BM'nin karanını okudunuz mu? Uluslararası hukuktan sistemden bahsediyorsunuz. BM'nin bir tarihi olayı soykırım olarak değerlendirmek için neler olması gerekiyor, mahkeme kararı açıkça söylemiştir. Burada siyasilere böyle bir karar verme yetkisi vermemiştir. Siz siyasetçiler tarihle ilgili yargılamayı, karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz."

"HANGİ KIT BİLGİYLE KARAR VERİYORSUNUZ"

Görüşün başka, karar vermenin başka şeyler olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin, ama bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var."

Sonia Krimi'nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Ben de sizi alkışlıyorum, bravo. Ne kadar nezaketli, saygılı olduğunuzu görüyoruz. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz, buna alışacaksınız." diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ

Bugün tüm dünyanın gözü Doğu Akdeniz'dedir ve gerginlik alanıdır. Doğu Akdeniz'i bir barış alanına dönüştüremedik. Bugün tüm güçlü ülkeler oradadır. O bölgedeki sorunların boyutu giderek artmaktadır. Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs için ve orada Türk halkı için önemlidir. Türk tarafının haklarını garanti altına almadan Rum kesiminin tek taraflı hidrokarbon çalışmalarını başlatması Türkiye'nin garantörlüğünün çok daha fazla önemli olduğunu hatırlatıyor. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak benim en doğal hakkımdır. Yunanistan olarak siz tabiki arzu etmez ve karar veremezsiniz. Kıbrıs halkı ve Türkiye olarak biz karar veririz. Garantörlük çok önemlidir, çağ dışı gibi söylemlerle bunu hafife alamazsınız.

İSRAİL- FİLİSTİN SORUNU

Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorunudur. Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez. Bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim. Kalıcı barış için iki devletli çözümden başka çözüm yoktur.

 

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