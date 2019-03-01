Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan vizesiz Rusya açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
VİZESİZ RUSYA
Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz.
TİCARİ İLİŞKİLER
Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir. Türk ürünlerinin girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli. Bu, girişimci iş dünyamızın başarısıdır."
AB İLE İLİŞKİLER
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmelerimizi yoğunlaştırdık."
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