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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
17.04.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

ABD'NİN DEVRİM MUHAFIZLARI KARARI

Devrim Muhafızları'nın terör listesine alınması ayrı bir tehlikedir, son derece yanlış bir karardır. 

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

ABD'nin ambargolarına karşı olduğumuz söylemiştik. Bunu ABD'lilere de her platformda doğrudan söylüyoruz. Bugün de vurgulandığı gibi 30 milyar dolarlık ticaret hedefi hacmine ulaşmamız için birlikte çalışmamız gerekiyor. Bunun için var olan mekanizmaların yanında INSTEX gibi yeni mekanizmaları nasıl kurabiliriz ve ticaretin önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz, bunu değerlendirdik. Bu şekilde çalışırsak bu hedeflerimize ulaşabiliriz. ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız ve Savunma Bakanımız ABD'yi bunu tüm muhataplarına açık şekilde söylediler. Hazine ve Maliye Bakanımız Trump'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde de arkadaşlarımız bu konudaki fikirlerimizi ABD'li muhataplarına iletmiş oldular.

ABD'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI

Bugün Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ'ın kontrol ettiği bir alan yoktur fakat DEAŞ vb terör örgütlerine karşı dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor. ABD'nin tek taraflı aldığı kararların uluslararası kararları ihlal ettiğini defalarca söyledik. Golan Tepeleri'nin ABD'nin kararıyla İsrail'e vermeye çalışması bölgede gerginliği artırır. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklamalarından satır başları;

Son 30 gün içinde ikinci defa Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda İran'da yaşanan son sel felaketinden dolayı Türkiye halkı ve milleti bizim acılarımızı paylaştılar, çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türkiye'ye akılcı ve yasalara uygun şekilde ABD'nin kararlarına karşı çıktığı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. ABD devleti uluslararası hukuku görmezden geliyor.

SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Son 3 yılda Astana süreci çerçevesinde Suriye'de huzuru büyük oranda sağlamayı başardık. Biz Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye'de çabalarımıza devam edeceğiz. Geçen iki günde Suriye'deydim. Orada bazı yetkililerle görüştüm. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunacağım. Umarım iki ülke birlikte bu bölgede daha güzel ilişkiler yaratabiliriz.

TÜRKİYE-İRAN ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER

Aynı zamanda bölgemizde olan Afrika'nın kuzeyinde olan olaylarla da ilgili konuştuk. Bizim ve Türkiye'nin de isteği burada halkın talebinin gerçekleşmesi ve huzurun sağlanmasıdır. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Hedeflediğimiz 30 milyar dolar ticaret hacminden uzağız. 

ZARİF'İN SURİYE TEMASLARI

Beşşar Esed'le uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın bir raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağım. Biz İran olarak bölgedeki bütün ülkelerin iyi ilişkileri olmasını istiyoruz. Hiçbir zaman ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeyiz ancak isteklerimizi ve temennilerimizi bildiririz. Anayasa süreci ve komisyonu ile ilgili Rusya ve Türkiye ile ilgili iyi diyaloglarımız var. Suriye tarafı da sayın Peterson'la anayasa ile ilgili detaylı şekilde konuşmuşlar. Anayasa komisyonunun başlaması için iki önemli konu var: Birincisi bu komisyonun kimlerden oluşacağı; İkincisi bu komisyonda genel olarak hangi usul ve esas hakim olacaktır. Tabi bunun detaylarına Suriye halkı karar verecek. 

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

ABD diğer ülkelerin ilişkilerini kontrol altına alamaz. Hiçbir zaman bir ülke diğer ülkenin içindeki bazı unsurlarından yana davranmak için diğer menfaatleri kurban etmez. Geçen yılda İran'ın birçok ülkeyle ekonomik ilişkileri azaldı ancak ABD'liler İran'a satışa devam etti. Bu da ABD'nin iki yüzlülüğü ve çifte standartının bir örneğidir. Bizim ABD'li firmalarla herhangi bir sıkıntımız yok. ABD'nin diğer ülkelerle ticaretimizi etkilemesine izin vermeyiz. Bütün dünya ABD'nin davranışlarına karşıdır, ABD yasa dışı bir işlem yapıyor. Bütün dünya ABD'nin bu tavrının karşısında olmalıdır.

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