Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz F-35 programının parçasıyız. ABD'den F-35 almak istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'te, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Hiçbir zaman Rusya'dan uçak aldığımızı söylemedik. Biz F-35 programının parçasıyız. ABD'den F-35 almak istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız.
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