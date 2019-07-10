Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Irak'tan PKK'nın temizlenmesi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı neler yapabiliriz bunu değerlendirdik. Bu çerçevede ortak bir komite kurma kararı aldık. Bu formatta Bağdat'ta bir kez daha görüşme konusunda hemfikir olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın son çeyreğinde Irak'a gidecek.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir. Kimsenin yorum yapma hakkı yok. Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz. Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak. 2011 yılında o günkü Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun da bir teklifi olmuştur. BM çatısı altında bir ortak komisyon kuralım ve müştereken bu paylaşımın nasıl olacağına birlikte karar verelim ondan sonra sondaj ve faaliyetler devam etsin demişti. KKTC'nin bu teklifi masadadır, hiçbir zaman da geri çekilmemiştir. Hiçbir kurum bu konuda adım atmamıştır. Garantör olmayan ülkelerin o bölgede bir hakkı yoktur. Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz. AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor. AB, Rum kesiminin yanında olmaya devam ederlerse hata yapar. AB'nin bize yönelik adımı ters teper.

Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz.

S-400

S-400 konusunda her gün soruluyor. Cumhurbaşkanımız bu konu ile ilgili açıklama yaptı. Ne zaman ve nereye geleceği konuşuluyor. Gerekli teknik hazırlıklar yapılıyor. Dışişleri olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde MSB gerekli teknik açıklamaları sizlerle paylaşacaktır.

IRAK'LA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI

PKK'nın tüm Irak'tam temizlenmesinde mutabık kaldık. Sadece Sincar yetmez. Burada sadece Bağdat'ın değil Erbil ve Süleymaniye'nin de işin içinde olması gerekiyor.