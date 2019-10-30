Son dakika... Türkiye'den ABD'nin skandal kararına peş peşe sert tepkiler
ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etmesinin ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İttifak ruhuna aykırı bir hareket" yorumunda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çavuşoğlu, "Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik. ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." dedi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İttifak ruhuna aykırı bir hareket." ifadesini kulandı.
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