Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 mektubuna ilişkin, "S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez." yanıtını verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme ilişkin konulara dair açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
FRANSA'YA YPG TEPKİSİ
Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.
ABD'NİN S-400 MEKTUBU
Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye bu tür mektuplarla aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir.
Amerika'ya önerimiz oldu, endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik. uzmanlar rapor getirsin. Trump "evet" diyor, başka kurumlar hayır diyor.
İDLİB'DEKİ SON DURUM
İdlib'de biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etmiş durumda. Bu felakettir. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil. Rusya ile işbirliği içindeyiz. Bu sabah 10'uncu gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu, 3 askerimiz hafif şekilde bundan etkilendi. Bunun kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile bu konu ile ilgili görüşüyoruz. Rejim bu saldırılarını sürdürürse gereğini yapıyoruz. Bundan kimsenin tereddütü olmasın.
Türkiye'de ifade özgürlüğü anayasa garantisi altındadır. Teröre destek vermekle ifade özgürlüğü farklı şeylerdir. Casuslukla suçlanan Can Dündar beş yıl ceza aldığı zaman Türkiye basın özgürlüğü konusunda eleştirildi fakat aynı şeyleri Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özürlüğü kapsamına giriyor Fransa'da olduğu zaman güvenlik meselesi oluyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın açıklamalarından satır başları;
FRANSA'NIN GKRY'DE ÜS KURACAĞI İDDİASI
Bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor.
İDLİB
İdlib konusunda bizi kaygılandıran bir durum söz konusu. İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız Ateşkese müdahale olabilecek her bir adım hepimiz için dramatik sonuçlar doğurabilir.
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