Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna yanıt
GeriDünya Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
13.06.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 mektubuna ilişkin, "S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme ilişkin konulara dair açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

FRANSA'YA YPG TEPKİSİ

Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.

ABD'NİN S-400 MEKTUBU

Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye bu tür mektuplarla aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir.

Amerika'ya önerimiz oldu, endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik. uzmanlar rapor getirsin. Trump "evet" diyor, başka kurumlar hayır diyor.

İDLİB'DEKİ SON DURUM

İdlib'de biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etmiş durumda. Bu felakettir. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil. Rusya ile işbirliği içindeyiz. Bu sabah 10'uncu gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu, 3 askerimiz hafif şekilde bundan etkilendi. Bunun kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile bu konu ile ilgili görüşüyoruz. Rejim bu saldırılarını sürdürürse gereğini yapıyoruz. Bundan kimsenin tereddütü olmasın.

Türkiye'de ifade özgürlüğü anayasa garantisi altındadır. Teröre destek vermekle ifade özgürlüğü farklı şeylerdir. Casuslukla suçlanan Can Dündar beş yıl ceza aldığı zaman Türkiye basın özgürlüğü konusunda eleştirildi fakat aynı şeyleri Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özürlüğü kapsamına giriyor Fransa'da olduğu zaman güvenlik meselesi oluyor. 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın açıklamalarından satır başları;

FRANSA'NIN GKRY'DE ÜS KURACAĞI İDDİASI

Bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor.

İDLİB

İdlib konusunda bizi kaygılandıran bir durum söz konusu. İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız Ateşkese müdahale olabilecek her bir adım hepimiz için dramatik sonuçlar doğurabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna yanıt
Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın görevlilerini gözaltına aldı
Trump'tan Kuzey Akım 2 gaz boru hattına yaptırım sinyali