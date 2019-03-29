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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - AA
29.03.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'dan ortak basın toplantısı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek’ te gerçekleştirildi. İkili ortak basın toplantısı düzendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Belek'te görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın 7'incisini düzenlediklerini ve bundan dolayı Lavrov ve heyetini Antalya'da, Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergey Lavrov ile her fırsatta bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, ikili ilişkileri, bölgesel konuları değerlendirdiklerini kaydetti. Toplantının iki amacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tüm ilişkilerimizin tüm konularını birlikte ele almak. Dışişleri bakanlıkları olarak bunların koordinasyonunu gerçekleştirmek. Bu mekanizma esasen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantı'sının alt mekanizmasıdır. Dolayısıyla bu toplantıların bir an önce de üst düzey iş birliği konsey toplantısının hazırlıklarını yapmaktır."

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ve Sergey Lavrovdan ortak basın toplantısı

Liderlerin eş başkanlığındaki konsey toplantısın öncesinde birçok ikili mesele ve konuların ele alındığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ticaretten enerjiye kültürden turizme birçok konuyu liderlerimiz ve ilgili bakanlarımız o zirve toplantısında ele alacak. Biz de bugün bu toplantıda bunların hazırlığını yaptık. Arkadaşlarımız o güne kadar birlikte çalışacaklar. Ruhsar Pekcan Hanımefendi, Ticaret Bakanımız, bugün Karma Ekonomi Komisyonun eş başkanlığına getirildi. Kendisi de bu zirveden önce Moskova'ya giderek muhataplarıyla görüşecek ve tüm hazırlıkları o düzeyde yapacak. Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz."

"PUTİN, VİZE KOLAYLIĞI KONUSUNDA BİR BELGEYİ İMZALADI"

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında artış görmekten mutluluk duyduklarını, bugünkü ortak stratejik planlama grubu toplantısında vize konularını görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Sergey Lavrov ile çalışıyoruz. Bir noktadan başladık. Resmi pasaport ve tır şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı. Bunun uygulamasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Beklentimiz vatandaşlarımıza vizenin tamamen kalkması. Bunun için ne yapabiliriz, hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik ve bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

2019-2020 yıllarını kapsayan istişareler planını imzaladıklarını da belirten Çavuşoğlu, "Rusya ile sadece ikili ilişkilerimizi geliştirmiyoruz, bölgesel konulardaki iş birliğimizi de güçlendiriyoruz. Sadece Suriye ve belirli ülkeler kapsamında değil, Balkanlar, Orta Asya dahil birçok alanda Rusya ile istişareler yapıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizin yüzde 14 artması iyiye doğru gittiğimizin göstergesidir." diye konuştu.

ABD Senatosuna, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısının sunulmasına ilişkin Çavuşoğlu, "Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması ve başka bir karar alması uluslararası hukuka aykırıdır. 'Ben böyle istiyorum böyle olacak' zihniyetinin geçerli olmadığını tüm dünyanın görmesi lazım. Bu anlaşmaya bağlıyız, üçüncü ülkeye satma gibi bir şey yok. Kendi ihtiyacımız için alıyoruz." diye konuştu.

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ve Sergey Lavrovdan ortak basın toplantısı

RUS BAKAN LAVROV’DAN GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASI

Rus heyetine gösterilen misafirperverlik için Çavuşoğlu'na teşekkür eden Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Nisan'da Moskova'da yapacağı toplantı öncesi Antalya'da hazırlık toplantısı yaptıklarını belirtti. Lavrov, görüşmelerde kültür ve turizm konularının yanı sıra askeri ve savunma alanındaki iş birliği ve Suriye meselesinin ele alındığını ifade etti.

Konuşmasında ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bu konunun İsrail'de yapılacak seçimlerle ilişkilendirildiğini fakat olayın başka bir boyutunun da şuurlu ve bilinçli olarak "ben her şeyi yaparım" gösterisi olduğunu dile getirdi.     

Rus Bakan Lavrov, "Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiş ve çiğnenmiştir." şeklinde konuştu.   

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