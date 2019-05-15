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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
15.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Türkiye etkin çok taraflılığı savunuyor

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Türkiye etkin çok taraflılığı savunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki sorunun çözümü için tüm aktörlerle birlikte çalışmak gerektiğinin altını çizerek, "İnsani ve güvenlik boyutuyla, siyasi çözüm dahil (Suriye'de) en önemli aktörüz." dedi.

Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından Ankara TOBB'da gerçekleştirilen "Türkiye Bursları Türkiye Söyleşileri" programında öğrencilere hitap etti.

Dünyanını farklı bölgelerinden gelen öğrencilere eğitim için Türkiye'yi seçtikleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye gelen öğrenci sayısının artacağını umut ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, yaklaşık 150 bin yabancı öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü belirterek, bundan duydukları memnuniyeti ifade etti. Kendisinin de yurt dışında eğitim gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, öğrencilere New York ve Londra'daki eğitim hayatının kendisine katkılarından bahsetti.

"TÜRKİYE, ETKİN ÇOK TARAFLILIĞI SAVUNUYOR"

Dünyanın değişim sürecinden geçtiğine işaret eden Çavuşoğlu, bu değişim ve dönüşümün fırsatların yanı sıra sınamalar sunduğuna işaret etti.

"Türkiye, etkin çok taraflılığı savunuyor." diyen Çavuşoğlu, çok taraflılığın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için bunu uygulayabilecek uluslararası örgütlerin etkin ve güçlü olması gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Maalesef başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere bu beklentileri karşılayabilecek uluslararası ve bölgesel örgüt sayısı çok kısıtlı." diye konuştu.

Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci dışında dünyanın her yerindeki örgütlerele yakın iş birliği içinde çalışmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin birçok örgütte statüye sahip olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "Girişimci ve insani dış politikanın yansıması olarak dünyanın her yerinde katkı sağlamak istiyoruz. İş birliğine açığız." ifadesini kullandı.

Dış politikada girişimci olmanın sadece kendi çıkarını düşünmek olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, girişimciliğin yalnızca ikili düzeyde değil farklı uluslararası platformlarda her türlü iş birliğini yapıp dünya barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak olduğu değerlendirmesinde bulundu.
"Suriye'de en önemli aktörüz"

Çavuşoğlu, "Bugünkü Türkiye, artık hiçbir yeri ihmal etmeyen, çok boyutlu, çok taraflı, proaktif dış politika izlemek durumundadır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'deki sorunun çözümü için herkesle birlikte çalışmak zorundayız, tüm aktörlerle. Cenevre'de, Astana'da, Soçi'de, Anayasa Komisyonu'nun kurulması, ateşkesin devam etmesi, İdlib'de ateşkesin ve sakinliğin, sükunetin korunması, diğer taraftan göçmenlerin gönüllü olarak özellikle teröristlerden temizlediğimiz bölgelere geri dönmesi gibi insani ve güvenlik boyutuyla, her boyutuyla, siyasi çözüm dahil biz en önemli aktörüz."

Uluslararası toplumun kendi çıkarlarını önde tutarak dünyadaki birçok soruna göz yumduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Kırım, Abhazya, Güney Osetya, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sorunlar gibi dondurulmuş ihtilaflara da değindi. Çavuşoğlu, "Bunların hepsini çözmek için çaba sarfetmemiz lazım." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN AÇILIM POLİTİKALARI ARTIK ORTAKLIK POLİTİKALARINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunu ve Balkanların istikrarı için bölge ülkeleri ve halkları arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi adına çaba sarf ettiklerini belirtti.

"Bugün Türkiye'nin açılım politikaları artık ortaklık politikalarına dönüşmüştür." diyen Çavuşoğlu, buna Afrika ülkeleriyle olan ilişkileri örnek verdi. Çavuşoğlu, bu kapsamda gelecek yıl Türkiye-Afrika Birliği Zirvesinin üçüncüsünün Türkiye'de düzenleneceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrika'da Türkiye'nin çok sayıda büyükelçilik açtığını ve bu sayıyı 50'ye çıkarmak istediklerini söyledi.

En az gelişmiş ülkelerin sorunlarına da duyarsız olmadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, BM'nin en az gelişmiş ülkelere teknoloji transferi için Türkiye'yi tercih etmesinin nedeninin Türkiye'nin bu ülkelerin sorunlarına en duyarlı ülke olmasından kaynaklandığını anlattı. Çavuşoğlu, insani yardımlarda Türkiye'nin dünyada birinci sırada olduğunu hatırlatarak, "Dış politikanın insani boyutunu ihmal ederseniz kalıcı, saygın olmazsınız." diye konuştu.

TİKA, AFAD, Kızılay, Türk Hava Yolları (THY), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Maarif Vakfı ve YTB gibi kurumların Türkiye'nin dış politika alanlarına katkılarından bahseden Dışişleri Bakanı, "YTB ile Türkiye'nin yumuşak gücünü tüm dünyada gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu sözlerini, "Tüm bu unsurlarımızla önümüzdeki süreçte çok daha aktif olacağız." diyerek tamamladı.

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