Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Özür diledi, dürüst davranmadığını söyledi

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Münbiç yol haritası başarılı bir şekilde uygulansaydı ve Fırat'ın doğusuna da uygulamaya başlasaydık bu gelişmeler olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyeceğini söyledikten sonra ABD çekilme kararı aldı. Hem çekilme kararı verecekseniz hem de çekilmemek için Türkiye'yi suçlayacak ifadelerde bulunacaksınız. ABD geri vites yapmayı da öğrendi sanırım. Sahadakiler Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyor. Trump iki defa çekileceğini söyledi. Pompeo'nun Trump'ın kararı kesin açıklaması önemli.

Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil. Sahada çekilmemek için çalışanlar var. Önemli olan Trump'ın verdiği söz, koordinasyon başladı. ABD'ye her türlü lojistik destek vereceğimiz söyledik.

Bu süreçte özellikle ABD'nin güvenlik birimleri, Başkan'ı bu kararından caydırmaya çalışıyor. Buna kılıf için 'Türkler, Kürtleri katletmesin' dediler, bu son derece yanlış bir üslup, biz muhataplarımıza bu üsluptan rahatsız olduğumuzu söyledik.

ABD'Lİ İSİMLERİN SKANDAL İFADELERİ

Suriyeli Kürtler demek YPG/PKK demek değildir, Türkiye'deki Kürtler demek YPG/PKK demek değildir. Bunu hepsi çok iyi biliyoruz. Herkesten daha iyi Pompeo'nun bilmesi gerekiyor. Suriye'deki Kürtlerin de haklarını savunduk. Bir terör örgütü var, bu terör örgütü bize yönelik tehdit oluşturuyor. ABD de bunlara destek veriyor. ABD insan hakları konusunda bu kadar hassas ise neden Ezidiler'den bahsetmiyor?

Koskoca bir devletin NATO müttefikliğimize ve iş birliğimize rağmen bir terör örgütü destekleyici konuşması ve bahanelere sığınması doğru değildir. Bir devlet söz verdiği zaman, bu sözünde durmalıdır. Bir lider söz verdiği zaman, tutmalıdır.

MÜNBİÇ

Münbiç'te ABD var, kontoründeki YPG var. Ortak devriyelerimiz var. Geçen yıldan beri Münbiç'in etrafında rejim ve Rus unsurlar da var. Yine rejimin Münbiç'e gireceği yalanını ortaya attılar, rejim yalanladı. YPG herkesi kullanmaya çalışıyordu ama Rusya gerçekleri gördü. Şimdi YPG yeni müttefikler aramaya çalışacak, rejimle işbirliğine gitmeyi denediler. Karşılıklı şartları uyuşmuyor o başka bir şey rejim de biliyor bunların amacının ne olduğunu. Önümüzdeki günlerde girift ilişkiler olabilir ama bizim tek bir hedefimiz var oradaki terör örgütleri."

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

"Bu konuda Türkiye kararlıdır. Fırat Kalkanı'nda ve Zeytin Dalı'nda Türkiye'nin kararlılığı görüldü. Bu kararlık var ama zamanlamasına ilişkin kararı da biz veririz bu konuda kimseden izin almayız. ABD çekiliyorum derken Sayın Cumhurbaşkanımız bir bekleme sürecine geçelim dedi ama bu iş uzatılırsa, gerçek olmayan söylemlerle bu işi savsaklamaya çalışırlarsa biz de bu kararı uygulamaya koyarız."

TÜRKİYE VE ABD ARASINDA GÖRÜŞMELER

Süreçle ilgili muhataplarımızla görüşeceğiz. Bugün Pompeo ile telefonda görüşmeyi planlıyorum. Hem Pompeo'nun, hem Trump'ın Türkiye'ye gelme sözü var, karşılıklı ziyaretlerin olmasında fayda var.

İDLİB

Burada terör örgütlerinin olduğu bir gerçek. Bu terör örgütlerini İdlib'e biz getirmedik bizzat rejim otobüslerle teröristleri İdlib'e getirdi. Amaç bunları bahane ederek İdlib'e saldırmaktı bunu da yaptılar. Silahsızlanmış bölgeden çekilmelerini büyük ölçüde sağladık. Bir de ılımlı muhalefet var her zaman radikal gruplara karşı mücadele etti. Radikaller güç kazanmak için muhalefete ve sivil halka saldırıyorlar. İçlerinde yabancı terörist savaşçılar var. Biz de gerekli tedbirleri alıyoruz. Mutabakatın içinde İdlib içinden tacizin olmaması diğer taraftan rejimin de buraya saldırmaması. Mutabakat budur. Bu saldırı rejime ya da Ruslara yönelik bir saldırı değil. HTŞ'nin diğer taraflara saldırması olursa bir risk ortaya çıkar. Bu mutabakatın uygulanmasında ufak tefek gecikmeler olabilir ama genel anlamda İdlib Mutabakatı başarılı bir şekilde uygulandı.

ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİ

Putin ve Erdoğan arasında iki görüşme planlanıyor. Birincisi Üçlü Zirve. Ruslar önümüzdeki haftalarda Üçlü Zirve'ye ev sahipliği yapmak istediğini bildirdiler. Tarihler üzerinde çalışılıyor. İkincisi Erdoğan ve Putin arasında gerçekleştirilecek ikili zirve.

DEAŞ'LA MÜCADELE

Bu konularda görüşüyoruz. Türkiye tek başına DEAŞ'la mücadele etme kapasitesine sahiptir. Irak'ta da DEAŞ'la mücadele ettik. Bugünün imkanlarıyla bunlar Türkiye için zor değildir.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

Bu konuda gerekli açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanımız gerektiği zaman yapar.

PATRIOT SATIŞI

ABD Patriot konusunda ilk teklifini sundu. Rusya'yla yaptığımız bir anlaşmayı savunmak çabasında değiliz. Bizim şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var. İleride Patriot da alabiliriz. Sonuçta bir ticaret yapıyorsunuz, artık dayatmaları kabul etmeyen bir Türkiye var. Biz ABD'ye de şeffaf olduk, "Bizim ihtiyacımız var sizden istedik vermediniz". NATO'nun da görüşü bu yönde, "NATO müttefikleri istedikleri hava savunmasını alabilir". Zaten bitmiş bir anlaşma var, verdiğimiz sözü hiçbir zaman unutmayız. S-400 anlaşması da zaten olmuş bitmiş bir anlaşmadır.

AB İLE İLİŞKİLER

AB ile ilişkiler Romanya dönem başkanlığında daha pozitif olacaktır.

PKK sempatizanı olan bir raportörün raporundan beklentimiz yok. Kati Piri'den bahsediyorum. Piri özür diledi, dürüst davranmadığını söyledi.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ

Fatih-1 sondaj gemimiz Alanya-1 bölgesinde sondaj çalışmalarına başladı. Bizim esasen talebimiz gayet meşrudur, hiç kimseyi de zora düşürmeyecek bir taleptir. Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma talebimiz meşru.