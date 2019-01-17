Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ortak basın toplantısında konuşuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;
FETÖ Makedonya'yla da ilişkilerimizi zehirlemeye çalışıyor.
Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un konuşmasından satır başları;
Makedonya teröre karşı savaşta Türkiye'nin yanında yer alıyor. İli ülke arasında ekonomik iş birliğinin daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum.
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