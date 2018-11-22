Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması
GeriDünya Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
22.11.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Bugün de Türkiye AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kere daha vurguladık. Türkiye AB'ye aday ülkedir. Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan, aday bir ülke olduğunu inkar eden açıklamaların hiçbir önemi yoktur. Komisyon sözcüsünün yaptığı açıklama önemlidir. AB'nin özellikle kilitlediği kapıları kendi için açması gerektiğini öneriyoruz.

18 MART MUTABAKATI

Diğer taraftan 18 Mart Mutabakatı'nın tam anlamıyla her iki tarafın uygulaması iki tarafın yararınadır. İyi bir iş birliğimiz var ama AB'nin 18 Mart Mutabakatı'nın bazı koşullarını uygulaması gerekiyor. Türkiye'den Yunan adalarına geçen kaçak mülteci sayısı istediğimiz düzeye düşmüştür. Bu mutabakatın içinde 5 fasılın açılması var fakat bazı ülkeler sebebiyle bu fasıllar açılmamıştır.

Gezi olaylarından bu yana halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti devirmek için çok sayıda girişimler oldu. Yüksek Düzeyli Siyasi Toplantıları'n yanında AB ile diğer alanlarda da ilişkimiz var. Bu toplantıları önümüzdeki süreçte de sürdürmemiz gerekiyor. Avrupa'da parlamento seçimleri var, Brexit devam ediyor. 

AB'NİN PKK KARARI

Bizim de terörle mücadelemizde somut destek beklememiz bizim en doğal hakkımızdır. En son PKK ile Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı karar önemlidir. PKK bir terör örgütüdür. Fakat PKK'nın AB kurumlarında ve AB üyesi ülkelerde sık sık boy göstermesi, bu terör örgütünün paçavralarının taşınması bizim kabullenebileceğimiz bir durum değildir.

AB'DEKİ FETÖ MENSUPLARI

FETÖ mensuplarının AB ülkelerinde sığınmacı olarak kabul etmesi de halkımızın kabul etmeyeceği bir durumdur.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Gerçek sorumlular ortaya çıkmalı. Bugüne kadar Suudi Arabistan'dan çelişkili açıklamalar geldi. Suudi Arabistan'ın iş birliği tekliflerini kabul ettik. İş birliğinden ne beklediğimiz önemli. İş birliğinden beklentiler sadece bizden bilgiler almak, deliller almaksa bu doğru değil. İş birliğinin amacı ayrı soruşturmalar yaparak bilgileri paylaşmaktır. Suudi Arabistan tarafından hiçbir bilgi verilmedi. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili uluslararası toplumdan hem bize hem BM'ye soruşturma talepleri geliyor. 3 raportörün BM genel sekreterliğine bağımsız soruşturma çağrısı göndermesi önemlidir. Biz bundan sonra Suudi Arabistan başta olmak üzere herkesle iş birliğine varız.

AB'NİN MÜLTECİ YARDIMI

Biz tüm yaptığımız çalışmaları şeffaf bir süreçle AB ile beraber yürütüyoruz. O nedenle zaten 2016 yılına kadar ilk olarak 3 milyar verilmesi gerekiyordu. 18 Mart Mutabakatı'na baktığımız zaman AB'den gelecek paralar Suriye'nin günlük ihtiyaçları için de kullanılmaktadır. Göç Mutabakatı'na göre 5 fasıl daha açılacak. Fakat bu karar rağmen Türkiye ile müzakereler yeni bir fasıl açılmasın şekline dönüyor. 

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele özellikle hem bizim hem de AB için önemlidir. Ülkemiz ve AB ülkeleri terör saldırılarına maruz kalmıştır. Her alanda AB ile yakın iş birliği içinde olmamız iki tarafın yararınadır. AB'den somut destek beklemek en doğal hakkımızdır. En son PKK ile ilgili alınan karar önemlidir. AB ile terörle mücadelemizde daha çok destek bekliyoruz.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi her iki tarafın yararınadır. Son zamanlarda AB tarafında İPA kesinti gördük. Bu kesintiler Türkiye ekonomisini batırmaz ama Avrupa Birliği imajını olumsuz etkiler.

VİZE MUAFİYETİ

Vize muafiyeti konusu ele aldık. Vize serbestisi için 72 kriterden 7 kriter kalmıştı. 6'ya düştü. Ne yapacağımızı bugünkü toplantıda da ele aldık. İnşallah bir an önce vize serbestisine de geçmiş olacağız.

BÖLGESEL KONULAR

Balkanlar, Suriye, Irak, Libya, Yemen gibi konuları ele alacağız.

Federica Mogherini'nın konuşmasından satır başları:

Bugünkü toplantıyı çok verimli bir toplantı olarak değerlendirmek istiyorum. Düşüncelerimizi, vizyonumuzu ve gelecek hedeflerimizi görüşme imkanımız oldu. Son derece pozitif, yapıcı, açık ve dürüst bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Memorandumu konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Bunun uygulanması oldukça önemlidir. Türkiye'nin bu konudaki öneminin altını çizmek istiyoruz. Büyük bir insani krizi önleme açısından önem taşımaktadır.

AB Türkiye'ye göç krizinde destek vermeye devam edecektir. Bizim ortaklığımız ve iş birliğimiz oldukça önemli. Suriye, Irak, İran, Orta Doğu barış süreci ve körfez bölgesi açısından da önemlidir. Türk hükümeti ile bir bilgi grubumuz var. AB Türkiye'yi güçlü görmek istiyor. Birlikte çalıştığımız konumda Türkiye'nin refah içinde demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. 

Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ortak çalışmalarımızda yoğun bir gündem var. Yüksek düzeyde toplantılar takvimi var. Bütün bölgesel dış politika konusunda beraber çalışmak istiyoruz. 

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Avrupa'nın bu noktadaki konumu en baştan beri net olmuştur. Tamamen güvenilir ve şeffaf bir soruşturma olmasını bekliyoruz. Bu da henüz tamamlanmadı. Bu korkunç cinayet konusunda ilgili kişiler hesap verebilmelidir. İdam cezasına karşıyız. Kendi değerlerimiz ve kendi uygulamalarımız konusunda tam bir soruşturmanın yapılması gerekiyor.Uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Türkiye ile beraber çalışıyoruz. Bu da ele alacağımız önemli konulardan bir tanesi.

Johannes Hahn'ın konuşmasından satır başları:

Birlikte teknik düzeyde ve siyasi düzeyde pek çok alanda çalışmalarımızı yapıcı şekilde gerçekleştirmeye devam etti. Biz yakın komşularız. Ortak çıkarlarımız söz konusu. Aramızda güçlü bir siyasi diyalog var ve aynı zamanda bu ilişkileri ortak çıkarları geliştirmek amacıyla çalışacağız.

VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi alanlarında birlikte çalıştığımızda çok başarılı oluyoruz. Vize konusunda yeşil ışık yakmayan AB ülkelerini ikna etmeye çalışıyoruz. Bu müzakerelerin başlamasını bir fırsat olarak görüyorum. 

GÖÇ SORUNU

Göçle ilgili Türkiye'deki çalışmaların iki taraf için de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Mülteci zorlukları için hem Türkiye hem de AB'nin yaptığı çalışmalar önemli. Türkiye'nin mülteciler konusunda gösterdiği çaba önemli. Bu çalışmaların farkındayız.

Yargıdaki reform konusunda ve aynı zamanda, insan hakları sözleşmesine dair atılmış adımlar konusunda görüştük. Bu konularda destek vermek istiyoruz.

Ancak bir kez daha şunun altını çizmek istiyorum ki, bazı konularda kaygılarımız devam etmekte. Akademisyenlerin, insan hakları savunucularının geçen hafta karşılaştıkları olaylar konusunda kaygımızı belirtiyoruz.

Osman Kavala'nın insan hakları aktivistinin OHAL'in bitmesine karşın demokratik çalışmaların etmesini istiyoruz. Özellikle de ceza süreçlerinin masumiyet karinesi temelinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu başarılı iş birliğimizi işe yaraması konusunda vize serbestisi konusunda baktığımız zaman üzerinde çalışılması gereken belli kriterler var ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye açısından iyi bir ivme kazanması var. İş birliğimize bakıldığında sadece göçle bitmiyor, aynı zamanda enerji ve ekonomi konusunda çalışmak istiyoruz. 18 Aralık'ta görüşeceğiz. Türkiye AB'nin altıncı büyük ticari ortağıdır. Ekonomik durum içindeki güven duygumuzu devam ettirmemiz gerekmektedir.

AB İLE FASIL KONUSU

AB'nin konumu çok belli diye düşünüyorum. Konsey konusunda kararlar var. Şu an herhangi bir fasılın açılması söz konusu değil. Tekrar ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda çaba var AB ülkeleriyle beraber. Bu gelecek için yolumuzu açacaktır diye düşünüyorum fakat herhangi bir tahminde bulunmak istemiyoruz. Bu durum değişiklik gösterecektir. Değer temelli bir yaklaşım var. Gerçekleştirilebilir, gerçekçi hedeflerimiz var. Somut sonuçlar alınası gerekmektedir. Ekonomik iş birliği, göç, güvenlik, enerji konuları ve çevre konusu var.

MÜLTECİ YARDIMI

Mültecilere yardım konusunda şunu da söylemek istiyorum. Finansman konusunda kaygılar olduğunun farkındayız. Bu AB'nin iç sürecidir. İki gün önce nihai karar verildi. Avrupa Sayıştayı bizi bazı konularda eleştiriyor. Para çok hızlı bir şekilde harcandı denebiliyor. Türk hükümeti tarafında da uygulamanın gecikmesi konusunda kararlar var. İkinci ödemede gecikme olmayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ortak basın toplantısında konuşuyor

Son dakika... Araç öğrencilerin arasına daldı

Brexit'e Cebelitarık engeli

Avustralya'da görülmemiş toz fırtınası