Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi'nin tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu törene katılmaktan ve bu vesileyle Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.



İlk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye gerçekleştiren Buric'e, yeni ama aynı zamanda zorlu görevinde başarılar dileyen Çavuşoğlu, Türkiye olarak kendisiyle her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.



Buric'in ziyaretinin, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nden bir gün önceye denk gelmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu etkinlik dolayısıyla Adalet Bakanlığı'na ve bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.



Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin kuruluşundan bu yana geçen 70 yıl zarfında demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü temel değerler olarak kabul eden köklü bir örgüt haline geldiğini, özellikle Soğuk Savaş'ın bitmesi ve blokların dağılmasından sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'in ülkesi de dahil olmak üzere birçok orta ve doğu Avrupa ülkesinin bugün AB üyesi olması yolunda da Avrupa Konseyi'nin önemli bir rolü ve katkısı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu bu örgütten önemli kazanımlar elde ettiğini aktaran Çavuşoğlu, ilişkilerin karşılıklı yarara dayalı şekilde her geçen gün daha da güçlendiğini, zor zamanlarda birlikte çalışma kültürünü edindiklerini, her iki tarafın da bundan faydalandığını belirtti.



Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, Türkiye'nin örgütün oluşturduğu ortak hukuk sisteminin bir parçası haline geldiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye, 121 sözleşmeye taraftır. Diğer sözleşmelere da taraf olmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin değişen dünya koşullarına uyum ve yeni sınamalara etkin karşılık verme çalışmalarına da çok ciddi katkılar sağladık." dedi.



Çavuşoğlu, yüce Türk milletinin en yüksek standartları hak ettiği anlayışından hareketle demokrasiyi sağlamlaştırmak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu irademizi özellikle 2000'li yılların başından bu yana devrim niteliğindeki somut adımlarla ortaya koyduk. Son 20 yılda Avrupa Konseyi standartları ve Avrupa Birliği Müktesebatı ile uyumlu 2 binden fazla yasa çıkardık. Tüm bunları terör illetine, düzensiz göçün getirdiği ağır yüklere ve hain darbe girişimine rağmen yaptık. Avrupa Konseyi üyeliğimiz bu süreçte bize önemli bir zemin sundu. Avrupa Konseyi'nden aldığımız desteği bundan sonra da görmeyi arzu ediyoruz.

Yapıcı eleştirilere her zaman açık olduğumuzu söylerken samimiyiz. Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin de siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi ortak değerlerimizi sarsmaya başlayan güncel sorunlara etkin karşılık verme yönündeki çabaları da yoğunlaştırmasını bekliyoruz. Bugün, ideolojilerin, aşırıcılığın, ortak değerlerimizi ve kurumumuzu kökten sarsmaya başladığını üzülerek görüyoruz. Sayın Genel Sekreter'e bu konularda yapacağı tüm çalışmalara her türlü desteği vereceğimizi bir kere daha vurgulamak isterim."



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Avrupa Konseyi değerleri ve standartları ile aday ülke olduğu Avrupa Birliği Müktesebatı'nın reform çalışmalarında her zaman yol gösterici olduğunu söyledi.



AB'ye katılım sürecinde sadece mevzuat değişiklikleri ile yetinmediklerini, zihniyet dönüşümünün sağlanabilmesi ve uygulamaya yansıması için başta proje ve eğitim faaliyetleri olmak üzere çok önemli adımlar attıklarını aktaran Çavuşoğlu, bütün bunları Türkiye'de yaşayan insanların çıkarı, huzur ve refahı için yaptıklarını belirtti.



Son dönemde kabul edilen Yargı Reformu Strateji Belgesi, hazırlıkları sürmekte olan İnsan Hakları Eylem Planı gibi metinlerin de reform sürecinin kesintisiz niteliğini ortaya koyduğunu anlatan Çavuşoğlu, reform eylem grubunu çok daha sonuç odaklı hale getirdiklerini, eskisine nazaran çok daha sık aralıklarla toplanmaya başladıklarını kaydetti.



Bakan Çavuşoğlu, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında ve Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi arasındaki yatay destek programı kapsamında finanse edilen ve bugün açılışı yapılan projenin çok yönlü iş birliğinin son örneklerinden biri olduğunu söyledi.



İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlık aşamasında da Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin katkılarını aldıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu iki farklı örgütün, özellikle üye olmayan bölgelerde ve komşu bölgelerde iş birliğinin çok daha faydalı olduğunu düşündüklerini belirtti.



Çavuşoğlu, bir taraftan değerlerin bir taraftan da ortaya konulacak projelerin birlikte finanse edilmesinin hem bu iki örgütün itibarı için önemli olduğunu, hem de o ülkelerde ortak değerlerin promosyonu bakımından da kıymetli olduğunu vurguladı.



Avrupa Birliği Başkanlığının desteğiyle IPA kapsamında eylem planının etkin uygulanması ve izlenmesi için başka bir projenin daha kabul edildiğini, bu projenin de Adalet Bakanlığı ile Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütüleceğini ifaden eden Çavuşoğlu, "Hükümetimizin insan hakları odaklı politikalarını sürdürme iradesi, kararlılığı tamdır. Adalet Bakanlığımız da bu sürecin öncü kurumlarından birisidir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'ni daha güçlü kılmak, bina ettiği ortak değerleri koruyup ileri seviyelere taşımak için katkılarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.