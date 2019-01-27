Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Bakan Çavuşoğlu: Arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz
GeriDünya Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
27.01.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısına ilişkin, istihbarat ile iş birliği yaparak Hava Kuvvetlerinin başarılı operasyonlar düzenlediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

KUZEY IRAK'TA TÜRK ÜSSÜ'NE SALDIRI

İyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Dün akşam da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmemizde de gerekli tedbirleri aldıklarını zaten söylediler. Bir daha bu tür provokasyonlara prim vermemeleri gerektiğini söyledik. Ayrıca bu kışkırtmanın arkasında kimler var, kimler yaptı, kimler yönlendirdi, kapsamlı bir soruşturma başlatacaklarını söylediler. Gerekli tedbirleri bölgede aldıklarını söyleyerek bir daha böyle bir olaya izin vermeyeceklerini de ayrıca vurguladılar. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler. Bir taraftan askerlerimiz, istihbaratımız, bizler süreci yakından takip ediyoruz.

VENEZUELA

Demokrasinin beşiği geçinen ve başkalarına demokrasi dersi veren ülkelerin işlerine gelmediği zaman demokratik seçimleri yok sayabildiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Bu Türkiye için olabilir, başka ülkeler için olabilir. Son zamanlarda özellikle ABD'nin baskısıyla da bazı AB ülkeleri hatta AB de maalesef kendi değerleriyle çelişen açıklamalar içinde bulunuyorlar. Evet Venezuela'da bir problem var. Ama bu problemin diyalog yoluyla ve barışçıl şekilde çözülmesi için herkesin katkı sağlaması lazım. Başından beri 'Venezuela'nın dışlanmasıyla sorunlar çözülmez hatta daha da derinleşir' demiştik. Hatta Venezuela yönetimi, başta Latin Amerika bölgesindeki ülkeler, komşu ülkeler ve ABD ile diyaloğa da hazır olduğunu, açık olduğunu da söylemişti."Kendisinin de Venezuela'ya yaptığı ziyarette bu konuları konuştuğunu ve diyalog çağrısını ilgililere ilettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Esasen bu şekilde bir problem çözülmez. Ülke içinde huzuru biz tesis etmemiz lazım. Ekonomik sıkıntıların aşılması için ülkeye destek olmamız lazım. Halkın sandıktaki iradesine de herkesin saygılı olması lazım. Bizim söylediğimiz bu."

KKTC ZİYARETİ

Çavuşoğlu, KKTC'ye yaptıkları ziyaretin verimli ve başarılı geçtiğini söyledi. Ziyareti ikili ilişkilerin yanında Kıbrıs sürecinde neler yapacakları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Crans-Montana'daki başarısızlık sonrasında ortaya yeni seçenekler sunulmaya başlandı. Federasyon için yapılan müzakereler bugüne kadar sonuç vermedi. Rum tarafı da ortaya seçenekler koydu, bizler de ortaya koyduk. Gayriresmi bir şekilde bunları görüşmeye başladık ve bugüne kadar geldik." dedi.Özellikle Kuzey Kıbrıs'ta bazı kişilerin sürekli "Benim ideolojime göre federasyon en iyisidir. Böyle olmalıdır" gibi diktede bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak ya da tüm taraflar olarak tüm seçenekleri gayriresmi bir şekilde değerlendirelim ve bu seçeneklerden hangisi Kıbrıs Türk halkı için yararlıdır, hangisiyle sonuca gidebileceğiz, hangisi tabii ki Türkiye'nin menfaatlerinedir konularını konuşalım, istişare edelim ve buna göre adım atalım demiştik. Bir önceki ziyaretimde de bu konuşulmuştu." diye konuştu. Girne Amerikan Üniversitesindeki yaptığı konuşmada, "Bir kişinin siyasi görüşüne veya ideolojisine Kıbrıs davası kurban edilemez." demek istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, bunun A kişi de B kişi de olabileceğini dile getirdi. Ziyaretlerinin amacının KKTC'deki sistemi tartışmak olmadığına da değinen Çavuşoğlu, şunları ifade etti:"KKTC'de bir demokratik olgunluk var. Bunu zaten görüyoruz. Seçimlerde de bunu görüyoruz. Hatta Güney'den daha fazla olduğunu görüyoruz. Esas burada Sayın Akıncı'nın basın toplantısında ne dediği önemli. Yani basın toplantısında 'Tüm seçenekleri konuşmaya hazırız' demesi önemli ve içeride yaptığımız toplantıda herkesin bu noktaya gelmesi Kıbrıs davasının geleceği için önemlidir. Bu ziyaret ya da burada yaptığımız konuşmalar Kıbrıs'taki sistemi, yönetim sistemini tartışmak değildir. Bu yöndeki beyanlarda zaten gereksiz beyanlar. Esas Kıbrıs davasında ve müzakerede ne söylediğimiz önemli. Biz buna bakarız. Herkesin bu çizgiye gelmesi önemli."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması