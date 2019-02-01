Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile çalışma toplantısında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bükreş'te Alman mevkidaşı Mass ile çalışma toplantısında bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.
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