Son dakika... Bakan Akar'dan üst üste kritik görüşmeler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bakan Akar, telefon görüşmelerinde savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Bakan Akar'ın görüşmede ayrıca Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdiği ifade edildi.
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